台湾设晚宴欢迎法国参议院访台团 选凤梨、莲雾和释迦等果品上席

法国参议院台湾研究交流小组参访团2021年10月6日上午搭机抵台，率团的参议院友台小组主席李察（Alain Richard）（中）未发表谈话，访问团成员分别以法语及英语跟媒体打招呼，随后在外交人员的引领下，前往国宾室外休息进行採检。

法国参议院友台小组主席李察（Alain Richard）访团今天抵台，台湾外交部长吴钊燮表示，这次是李察第三次访台，也是民主伙伴对自由民主价值坚持，及不受蛮横威胁而退让的互助情谊，对此表达高度欢迎。欢迎晚宴精心准备凤梨、莲雾和释迦冰淇淋等具有“台湾民主元素”的菜色，而所选果品有遭中国以检查出害虫理由禁止进口。

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据中央社今天报道称，就李察访台，吴钊燮称互助情谊不受蛮横威胁而退让。

据台湾外交部晚间发布新闻稿表示，外交部长吴钊燮下午会晤法国参议院友台小组主席李察（Alain Richard）访团全体成员，并设宴款待，对于访团在法国参议院新会期第一周不辞辛劳、远道来台，吴钊燮表达高度欢迎，并强调李察率团来访是民主伙伴对自由民主价值坚持，以及不受蛮横威胁而退让的互助情谊。

吴钊燮提及，这次是李察第三次访台，且访团成员包括跨党派4名友台小组参议员，在他们鼎力支持之下，法国参议院今年5月以304票高票一致通过“支持台湾参与国际组织工作决议案”，创法国国会首例。吴钊燮感谢法国不分党派、不分朝野支持台湾参与国际事务，以及友台小组成员们的积极推动。

据吴钊燮在晚宴时也表示，台法近年来在经贸、文化、科技等领域都有密切的合作，再次感谢友台小组在国会不断为双边关系注入动能。

据台湾外交部表示，晚宴精心准备凤梨、莲雾和释迦冰淇淋等具有“台湾民主元素”的菜色，展现台湾致力追求自由民主、维护区域安全的坚持。

法国参议院访台代表团，按照日程，应当与台湾总统蔡英文举行会谈。