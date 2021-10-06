法国总统大选：新民意调查如下

根据10月6日公布的Elabe为BFMTV进行的民意调查，现总统马克龙和极右领袖玛丽娜-勒庞在第一轮总统选举的投票意向中领先，不过共和党RN候选人目前落后于暂时还没有宣布竞选的埃里克-泽莫尔。

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根据这项民意调查，如果泽维尔-贝特朗（Xavier Bertrand）是候选人（13%，-2分），现总统马克龙有25%的投票意向（一个月内稳定）；如果LR的代表是瓦莱丽-佩克雷泽（8%，-5分），马克龙则有27%（+1）；如果右派的候选人是米歇尔-巴尼耶，马克龙则有28%。

玛丽莲勒庞的投票意向在16%和18%之间摇摆，比上个月的同一调查少了两个点。

埃里克-泽莫尔这位极右翼论战者录得了最强劲的增长，现在获得了13%到14%意向支持，即比一个月前多了5到6个百分点，考虑到误差范围，他的第二轮资格与泽维尔-贝特朗一样是可能的。

在左翼，由绿党EELV指定的候选人雅尼克-雅多是唯一受益于轻微动态的人（9%，+2），略微领先于让-吕克-梅朗雄（7到8%，-1分）和安妮-伊达尔戈（5%，-2分）。

在第二轮竞选中，无论对手是谁，马克龙都有望获胜：他将获得60%（+1）的投票意向支持；而如果是第二轮的对手玛丽莲勒庞（40%，-1）；马克龙或以63%对埃里克-泽莫尔（37%），马克龙以53%（+1）对泽维尔-贝特朗（47%，-1）。

法新社说，投票意向并不是对选举结果的预测。它们或表明了调查当天的投票意向平衡和动态情况。

该民意调查是在10月5日和6日，根据配额法，对代表法国大都市18岁以上居民的1309人进行了在线调查，其中包括1204名登记选民。误差率在1.4和3.2点之间。