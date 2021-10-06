马克龙不遗余力籍欧盟峰会推动欧洲独立防卫

欧洲联盟在斯洛文尼亚召开的峰会就欧盟防卫外交以及与美国的关系辩论正在进行中，而且还会持续。但法国总统马克龙将不得不在未来几个月内为欧洲决定加强其相对于美国的军事自主权而奋斗。但是这一雄心仍然令一些欧盟国家担忧。

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据法新社今天报道说，欧洲联盟周二晚上迈出了第一步，27国首脑在斯洛文尼亚的非正式峰会晚宴上花了很大一部分时间讨论欧洲在 "日益动荡的地缘政治环境 "中的地位。据几位饭桌上的领导人说，这场持续到午夜的辩论是 "漫长 "而 "有益 "的。

欧洲理事会主席夏尔-米歇尔说："讨论帮助我们走向更强大的国际团结，"而法国欧洲事务国务秘书克雷芒-博纳对27国在这一目标上的 "广泛一致 "表示欢迎。

然而，讨论仍然很笼统，没有涉及与建设真正的欧洲防务有关的非常复杂的问题，这个议题在1992年《马斯特里赫特条约》启动近30年后仍在艰难地开展。

马克龙已将此作为其任期内最后六个月的优先事项，并寄希望于法国从1月1日起担任欧盟主席国。他希望在3月举行的国防峰会上能取得具体进展。

法新社说，在晚宴上，马克龙呼吁他的同僚们吸取最近危机的教训，即美国军队从阿富汗的混乱撤离以及美国、澳大利亚和英国在印度-太平洋地区的AUKUS战略协议，该协议导致法国失去了一份巨型潜艇合同。据法国总统府说，所有人都同意，我们不应该假装什么都没有发生。

但是据荷兰首相马克-吕特说："餐桌上有很多人同情法国，" 马克-吕特形容美国对这个问题的处理 "有些笨拙"。与其他领导人一样，吕特说，他对巴黎和华盛顿之间的危机现在放心了，因为这场危机的升级起初让一些欧洲人感到惊讶和担忧，但自从马克龙和拜登会谈以来，危机已经平静下来。

该报道称，但法国总统呼吁欧洲人保持清醒，面对美国和与中国，欧盟的竞争新战略选择，要 "走出天真"。这种攻击性的语气使一些欧洲国家，特别是北欧和波罗的海国家敏感不安起来，因为他们不想向华盛顿发出负面信号，希望维护与跨大西洋和北约的关系，他们认为这些与美国和与北约的关系，是至关重要的，尤其是他们更多的面对俄罗斯的时候。

据拉脱维亚总理阿尔图斯-克里斯亚尼斯-卡林斯用外交术语承认，"我们详细谈论了欧盟如何加强其战略自主权，但也许每个国家看待它的方式略有不同，"阿尔图斯-克里斯亚尼斯-卡林斯的瑞典同行Stefan Löfven则说，"欧盟不能自我封闭"，他希望 "与中国和美国都发展合作"。

查尔斯-米歇尔保证，这不是一个在 "欧洲防务和北约之间 "进行选择的问题，而是将 "两者 "结合起来的问题。米歇尔被认为与马克龙路线接近。

据法国欧洲事务国务秘书克雷芒-博纳指出，"我们必须超越这些反对意见"，克莱门-博纳并举出了近年来在网络安全方面取得的合作进展作为例子。

作为欧盟第二大强国，法国的立场在一些欧盟国家的首都也被怀疑是在为自己的政治和工业利益而推动欧洲防务。希腊最近决定购买法国海军集团建造的三艘护卫舰，这一协议在巴黎被认为象征着 "对强大的欧洲主权的渴望"。然而各方反应不一。

在荷兰首相马克-吕特看来，欧洲在国际上有潜在的强大地位确实需要捍卫，但这一点有时没有得到充分利用，因为 "法国人、德国人和意大利人并不总是基于欧洲全体利益着想去推行外交政策"。