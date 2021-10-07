中国为何如此敌视法国参议员访台

法国参议院台湾研究交流小组参访团2021年10月6日上午搭机抵台，率团的参议院友台小组主席李察（Alain Richard）（中）未发表谈话，访问团成员分别以法语及英语跟媒体打招呼，随后在外交人员的引领下，前往国宾室外休息进行採检。

中国长期以来一直试图劝阻法国的民意代表，要他们勿前往台北访问，但徒劳无功！ 根据研究员巴泰勒米·库尔蒙（ Barthélémy Courmont） 的说法，这是一种通过外交手段对一个领土施加压力，使其日益孤立的方法。 这是费加罗报网站7日专题报道评论指出的。

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巴泰勒米·库尔蒙是法国里尔天主教大学的历史讲师。 他同时也是法国国际关系与战略研究院（IRIS） 负责研究亚太项目的主任，对台湾有深入的了解，曾经多次陪同法国参议院代表团访问台湾。

10 月 6 日周三，由四名法国参议员组成的代表团抵达台湾进行计划已久的访问，该计划是由于 Covid-19新冠疫情而推迟访问。 中国并不以好眼神来看待这次的访问之旅，中国声称台湾岛是其省份之一。 在法国，中国大使馆最近在其网站上发表评论警告称，此次访问将损害中国的利益、破坏中法关系和有损“法国形象”。 今年2月，中国驻法大使卢沙野就曾警告称，此一访问之旅“明显违反一中原则”。

费加罗报向巴泰勒米·库尔蒙主任提问：为何法国参议员要去台湾访问？

巴泰勒米·库尔蒙回答： 这是一个非常古老的做法。 我们在参议院有一个法国 - 台湾友好小组，旨在为议会外交服务。 在法国和台湾没有正式外交关系的情况下，有非常重要的接触。 除了经济和文化交流之外，这些议会会议还将传达一个强大的政治层面。 这是与包括总统蔡英文在内的台湾官员会面的机会。

库尔蒙并指出，与之前的任务相比，参议员的这项使命具有非常特殊的意义，因为它确定了巴黎方面不屈服于中国压力并与台北保持合作关系的意愿。 拥有像曾经担任前总理若斯潘国防部长的阿兰·李察这样的人物作为领导者的事实，也标志着，法国在面对中国的各种压力下要显示法国主权的愿望。

费加罗报：法国在台湾有些什么利益呢？

库尔蒙：伙伴关系非常重要。 首先让我们记住，台湾没有获得联合国的承认，在世界上，它不具有GDP或人口的分类。 但台湾正处于G20的门口，这使它成为一个非常重要的经济和商业参与者。 从这个角度来看，台湾与法国的关系很重要，特别是台湾在高科技领域的优秀表现。 我们在文化领域有非常密切的合作，包括艺术家的交流以及受台湾外交需要滋养而出的一个法语国家的代表。

然后，我们当然会发现背后有一种政治战略合作。 从国际情势来看，台湾与法国关系更紧密的时期序列自然明显存在。 例如，在 1989 年中国天安门事件之后，法国与台湾的关系大大拉近，尤其是因为台湾早在天安门事件发生前的几年，已经选择了民选总统的民主体制。 这也就解释了为何销售给台湾拉法叶护卫舰，而且至今台湾军方仍具备这项装备。

费加罗报：为何中国如此希望能劝阻法国参议院代表团访问台湾？，

库尔蒙：最近几个月我们已经看到了这一点。 这是最近出现的现象，但并非史无前例。 中国与台湾关系中有了一个转折点，特别是在2016年1月选举蔡英文当选总统后：中国立即妖魔化台湾，因为台湾回到要求拥有更多独立主权的路线。 过去五年来，双方关系显着的恶化。 尤其是因台湾处理 Covid-19 危机的优秀表现，替自己赚得了相当大的合法性。

除此之外，中国还试图通过向与台湾保持外交关系的少数几个国家（今天大约有 15 个）施加 压力来试图在外交上孤立台湾。同时也藉着军事演习，以及军机越来越频繁地入侵台湾海空军事识别区来恐吓台湾。 从这个角度来看，中国不再接受我们可以继续与台湾往来并对话。

费加罗报：这次法国参议员的访台，是否会被中国解读为是一种法国承认与台湾外交关系的意愿呢？

库尔蒙：那这将是令人感到遗憾，而且不恰当的想法，因事情并非如此。过去，我们已经有许多次这类的访台，而且并未被做如此的解读。

法国的立场一直是很明确的：从戴高乐将军1964年选择承认中华人民共和国的那一刻起，就意味着不承认台湾。 这条路线一直保持不变，没有双重承认的问题。

然而，在外交关系的现实背后，存在着一种非常短暂的关系，它涉及到多个领域。 重要的是继续与台湾保持对话，并继续提醒要维持法国政治主权的必要性.。 今天它是一个民主国家，有必要提醒我们的中国伙伴，我们在这方面没有让步的意愿。这是一个基本价值的问题了。

费加罗报：如果这些法国参议员去台湾，可能带来什么后果？

库尔蒙：我们知道，过去当中国不满意时，他们就会向对手施以报复。 在这种情况下，中国会采取一些贸易上或投资上的报复手段。 法国这样的国家不能忽视此类措施的后果，但它不像其他国家那样脆弱，中国也知道这一点。 因此，在口气强硬甚至威胁的言语，与采取报复的现实之间是存在差距的。

还记得有好几次，中国曾对被视为不平等待遇的问题采取针锋相对的回应。我们特别记得在尼古拉·萨科齐总统任期内对于中国公民进入法国领土采取的措施。

中方对此表示抗议，同时他也采反制其人的手法，采取了严格收紧法国人入境中国领土的措施。 这个互惠问题是我们两国关系的核心问题。 但重要的是要提醒大家，法国不仅有能力，而且对法国本身的利益来说，特别有必要维持这种参议院使命和保留与台湾的这种联系。