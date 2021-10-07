巴黎与华盛顿修复双边关系 期待具体3成果

法国与美国双边关系恢复积极进展，但法国期待双方峰会确定具体成果。巴黎因为美国，澳大利亚以及英国签订安全协议(AUKUS)并撕毁澳大利亚与法国400多亿美元潜艇合同而有的怒火虽然平息，但仍然坚持说需要进一步修复合作关系。美国国务卿布林肯借参加经合组织会议机会，主要会见法国外长并意外得到与法国总统会见机会，寻求修复双边关系。

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据路透社报道称，法国外交部长勒德里昂在与美国国务卿布林肯会谈后表示，法国希望在10月底之前看到与美国就三个问题进行谈判的具体结果。这两个盟国正在寻求修复双边关系。

布林肯在巴黎会见了法国高级官员，以重建两国关系。此前美国、澳洲和英国达成安全协议(AUKUS)，导致澳洲取消了与法国的潜艇合同，打击了法国印太政策的基石。法国指责其盟友在背后捅刀子，甚至说美国总统拜登的行为就像他的前任特朗普。

据勒德里昂星期三对法国议员表示，他与布林肯进行了坦诚的、实质性会谈。据勒德里昂在昨天的议会听证会上说，“这场危机非常严重，并没有仅仅因为我们恢复对话就得到解决，危机还会持续下去。为了摆脱危机，我们将需要行动而不是空谈。”

该报道称，在离开巴黎之前，布林肯称他的会谈，包括与法国总统马克龙的会面，是“非常积极、非常富有成效的”对话。

勒德里昂说，双方正在努力争取在10月底前取得成果，届时拜登和马克龙将在罗马举行的20国集团(G20)领导人峰会上会晤。在那之前，他们还将进行交谈。

据勒德里昂说，会谈将侧重于两国领导人在联合公报中提出的三点：法国和欧洲参与印太地区的战略重要性，实现更强大、更有能力的欧洲防务的重要性，以及美国如何加强对欧洲国家在非洲萨赫勒地区开展反恐行动的支持。