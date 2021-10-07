法国访台参议员理查讲话带称台湾国家 有激怒中国危险？

法新社今天自台北报道说，正在率领参议院代表团访问台湾的法国议员阿兰-理查德周四称台湾为 "国家"，这一说法可能会引起北京的愤怒。在从蔡英文总统手中接过荣誉勋章后的简短讲话中，理查称赞台湾驻巴黎代表处 "在代表国家方面做得非常好"。

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据法新社说，这位法国前国防部长不顾北京的告诫，与三位议会同事一起于周三抵达台北，进行为期五天的访问。法国和大多数国家一样，正式承认中国，而中国声称对台湾岛拥有主权。北京试图让台北处于外交孤立状态，并反对将台湾作为一个国家的任何提法。

自2016年蔡英文当选以来，共产党政权进一步加大了压力，并积极地试图阻止对该岛的任何官方访问。

中国驻巴黎大使馆在其网站上警告说，法国参议员的访问将损害中国利益、中法关系和 "法国的形象"。2月，中国驻法国大使给理查写了一封信，警告说访问台湾将 "明显违反一个中国原则，并向台湾独立势力发出错误的信号"。

台湾外交部则称赞这次访问是 "台湾和法国作为民主伙伴，坚持维护自由和民主价值的象征"。据台湾总统蔡英文星期四说。"我们非常感动，理查参议员没有被压力吓倒......第三次访问台湾。"

蔡英文对法国参议院在5月通过的呼吁台湾参与联合国组织的决议表示欢迎。

参议院台湾友好小组主席阿兰-理查此前曾于2015年和2018年访问台湾。

法新社说，去年，北京称捷克参议院议长米洛斯-维斯特奇尔对台湾的访问是 "挑衅"，并承诺将使捷克 "付出沉重的代价"。

据台湾国防部周三表示，在创纪录的150架中国战斗机在几天内扰飞台湾防空识别区之后，台湾和中国之间的紧张局势达到了40年来的最高点。