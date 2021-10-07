澳大利亚迎法国大使返澳，称捍卫澳利益只能伤害法国，但两国合作大过潜艇合同

澳大利亚总理斯科特·莫里森周四对法国决定派回其驻澳大利亚大使表示欢迎，并为自己伤害法国感情的做法作了一番辩护。此前由于堪培拉取消了一项价值660亿美元的法国潜艇购买交易，两国出现外交危机。点击以下视频，了解详情。

广告 继续浏览后续

澳总理莫里逊，摄于10月7日 © AP供图

莫里森表示，澳法两国之间的关系“比合同更重要”，法国在印太地区的实力，也不仅限于一张合同。他表示，将与法国一道度过这艰难的时刻，但自己无法在不伤害法国感情的情况下，去捍卫澳大利亚的国家利益。

澳大利亚执政的保守自由党副领袖、财政部长乔什·弗莱登伯格表示：“我们欢迎法国驻堪培拉大使回来，希望我们能够从最近的失望当中走出来”，“希望我们能让关系重回正轨”。

澳大利亚取消了与法国的价值900亿澳元（660 亿美元）的12艘常规柴电潜艇合同后，法国上个月召回了驻华盛顿和堪培拉的大使。在包括英国在内的联盟框架下，澳大利亚将转获得一支由八艘美国技术打造的核动力潜艇舰队。

澳大利亚农业部长大卫利特普劳德认为，法国大使的回归是一个积极的信号。他说：“我们理解法国人的失望，但在某个关键时刻，我们将不得不向前迈进”，但“在失望之后，法国人明白我们需要继续前进，继续合作”。