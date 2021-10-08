法国主办新版法非峰会，欲借民间力量重塑法非关系

法国与阿尔及利亚、与马里近期出现紧张关系之际，10月8日，一场别开生面的法国与非洲峰会在法国南部城市蒙彼利埃开幕。与行之有年的法非峰会不同，本届峰会除法国总统马克龙外，没有任何非洲国家领导人应邀出席。近三千与会者主要是来自法国及非洲国家的企业家、艺术家或运动员等民间社会代表，其中近千人，也就是近三分之一的代表都是年轻人。总统任期接近尾声的马克龙显然有意借这次形式全新法非峰会，推动错综复杂的法非关系走出殖民历史的阴影。

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的确，虽然法国在非洲大陆的殖民地大都在上个世纪五、六十年代走向独立，成为国际舞台主权独立的成员，但大部分国家在独立后都与法国保持了密切关系，这种关系在七十年代演变成法非领导人峰会，试图在新的基础上，重塑双边关系。法非峰会也逐渐走出前法国殖民地的范畴，与会成员有时多达50多个，成为法国与非洲国家特殊关系的符号。半个多世纪间，这种特殊关系起起伏伏，似乎始终难以走出后殖民时代的阴影，其中的暗箱操作，尤其是法国政府对一些漠视民主呼吁、破坏民主选举的领导人的支持，引发不少批评，法国常常被指责继续某种殖民思维。

法国总统马克龙上任之初，曾誓言要重塑法非伙伴关系。2017年11月，他在布基纳法索首都瓦加杜古大学发表演讲，承诺法国解封有关被看作是布基纳法索革命之父Thomas Sankara(桑卡拉)1987年遇刺身亡事件的档案。2018年，马克龙承诺法国将归还殖民战争期间自贝宁掠走的26件珍贵历史文物；2019年，马克龙与科特迪瓦总统宣布，早年为法属殖民地设立，但一直作为部分非洲国家间的统一货币，也一直被看作是法非特殊关系象征的的非洲法郎寿终正寝，这可以说是在形式上再次宣告了一个时代的结束。

不过，这页殖民历史显然不是那么容易翻过。恰恰是对这段历史的不同阐述，近日再度引发了法国与阿尔及利亚之间的紧张关系，双方甚至先后召回各自的大使。马克龙认为，法国人对历史已有深刻反思，指责阿尔及利亚当局总拿历史说事儿。阿尔及利亚方面则认为相关报告未能正式承认法国在占领阿尔及利亚的130年间犯下战争罪行和反人类罪行。

与此同时，法国与马里间的紧张关系也随法国在西非地区反恐行动调整战略而公开化。先有马里总理在联大指责法国调整反恐部署，将马里抛弃在半途，后有马克龙的严词反驳。如果说法国与阿尔及利亚近期的紧张关系反映出彼此，也是各自，面对这段历史的复杂心境的话，法国与马里间的紧张关系则凸显出法国在非洲，即使是在其传统的势力范围，也面对大国竞争的挑战。的确，马里面对法国缩减兵力，而境内恐怖活动依然猖獗的形势，威胁要向俄罗斯雇佣兵求助……

总而言之，始终在殖民历史阴影之下的法国与非洲国家特殊关系经历了诸多考验，也面对诸多挑战。本届特殊形式的法非峰会显然想推动民间社会的交流，借此重新振作矛盾重重的传统政治关系。负责筹划这次峰会的是喀麦隆裔学者Achilll Mbembe。他被看作后殖民时代最有影响力的思想家之一。.此前4个月间，他走访非洲各地，在12个国家组织了60多场对话活动。并由此筛选出12名青年代表，在8日下午与马克龙对话。他在本周二向法国总统递交的报告中表示，法国与非洲青年一代争取民主的努力，以及他们政治与文化新尝试严重脱节。

法国政府承诺将以这份报告为基础，提出具体的建议。

本届峰会将没有领导人间的政治讨价还价。与会近三千人均来自非洲国家及法国的民间社会，和法非两地的海外侨民。

不过，这种新形式的法非对话能在何种程度上帮助利益盘根错节的法非关系走出历史窠臼？移民加拿大的几内亚裔学者Sadjo Barry向法新社表示，自2017年马克龙在布基纳法索首都瓦加杜古大学的讲话之后，有一些象征性的改变，诸如归还被掠夺的贝宁文物，宣布终结非洲法郎，承认法国在卢旺达种族屠杀中的责任等等，但在外交政策方面，很难说有什么重大改变。

一个由来自非洲各地的学者组成的团体认为，参加这次峰会的所谓民间社会代表都是精心挑选出来的，代表的是取得成功的非洲，带来的将是法国倾听非洲人民和非洲学者声音的假象。