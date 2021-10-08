洽谈新潜艇协议知情不告 法大使批澳洲保守秘密是“幼稚”行为

2018年马克龙与特恩贝尔站在澳大利亚皇家海军潜艇上

法国驻澳大利亚大使让-皮埃尔·泰博(Jean-Pierre Thebault)10月8日在受访时表示，澳大利亚断言不能向法国通报其与美国和英国达成的建造核动力潜艇的绝密会谈是“幼稚的”。

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澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）此前曾表示，他确实向法方提出了对陷入困境的法国海军集团合同的担忧，但在与美英洽谈的三边安全协议（AUKUS）达成之前，他不能透露相关的讨论。

但巴黎上个月召回的皮埃尔·泰博当天在接受澳大利亚广播公司专访时强调，法国是美国、澳大利亚和英国的亲密安全伙伴，可以信任这些信息。他正计划返回澳大利亚续职，但皮埃尔·泰博说法澳两国关系能否得到修复“还有待观察”。

皮埃尔·泰博表示，“说不可能与法国协商是很幼稚的”。他补充说，美国总统拜登和国务卿布林肯都承认此事本可以处理得更好。皮埃尔·泰博就两位美国领导人的看法说，“他们已经正式声明，事情本应以不同方式进行。本应进行协商。”

皮埃尔·泰博不久将返回澳大利亚，他说将在那里考验堪培拉修复关系的决心。澳大利亚外交部的一名代表没有立即回应评论请求。澳大利亚外交部长佩恩（Marise Payne）周四表示，她欢迎皮埃尔·泰博的回归，认为这是双方修复关系的重要第一步。

法国外交部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）日前表示，法国与澳洲的关系将“重新开始”，且这不影响法国持续参与印太地区事务。