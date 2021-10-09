法国纪念废除死刑40周年 马克龙：重新发起对普世废除死刑的斗争

法国总统马克龙10月9日在巴黎先贤祠参与纪念废除死刑40周年的活动并发表讲话。法国律师、前司法部长和前宪法委员会主席罗贝尔•巴丹戴尔（ Robert Badinter）应邀出席了活动。马克龙在演讲中宣布，法国将“重新发起对普世废除死刑的斗争”。

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在巴丹戴尔担任法国司法部长期间, 国民议会于1981年10月9日通过法案宣布在法国废除死刑。而且法国也签署了所有关于废除死刑的国际承诺, 并在前总统希拉克的要求下，于2007年2月23日把废除死刑列入其宪法。从此以后，法国宪法在其第66-1条中规定“任何人不允许被判处死刑”。

马克龙周六表示，在2022年上半年法国担任欧盟轮值主席国的框架内，法国将与非政府组织“团结起来反对死刑”（ECPM）在巴黎组织一次最高级别的会议，将仍然适用死刑或暂停执行死刑的国家的民间社会聚集在一起，以说服其领导人废除死刑的重要性和紧迫性。

在他发言前，曾于1981年宣布法国废除死刑的时任司法部长巴丹戴尔表示，他 “绝对相信死刑注定要在全世界消失，因为它是人类的耻辱”。巴丹戴尔在先贤祠的穹顶下以坚定的声音补充说，“这不是在捍卫社会，而是在玷污社会”。“普世废除万岁！”，他最后说。

马克龙回顾说，1981年，法国是“第35个废除死刑的国家”。"他说，“迄今为止，有106个国家走了这条路，而其他50个国家在法律上或事实上暂停执行死刑。”但他对2020年全世界有“483人；肯定是被低估的数字被处决”的事实表示遗憾。马克龙说，“由33个政权进行的483起国家杀戮事件，其中大多数政权都喜欢专制，拒绝人权的普世性。”死刑在中国、美国和印度都有实施。

演讲结束后，马克龙总统和巴丹戴尔参观了“一个极刑的斗争”的反死刑展览，该展览追溯了法国从18世纪至今为废除死刑而进行政治斗争的历史。

1974年5月3日，法国签署了《欧洲保障人权和基本自由公约》(CESDH)，以保护所有人的生存权力。但是公约允许：在特殊情况下，即如果是法律规定下需要判处死刑的罪责，并由法庭判定为死刑的，可以执行。

1981年9月18日，即密特朗当选法国总统四个月后，国民议会通过了关于废除死刑的法案，然后在9月30日由参议院通过。1981年10月9日颁布了废止死刑的规定。

1986年3月1日，法国签署《欧洲保障人权和基本自由公约》第6次附加议定书，此文书同意在和平时期废除死刑。

最后，2007年8月1日，法国国民议会同意签署《欧洲保障人权和基本自由公约》第13次附加议定书（2002）。此议定书规定全面废除死刑，包括在战争时期和将要发生战争的危险状态下。这一举动旨在迈出全面废除死刑的最终步伐。

2007年，10月10日被欧洲委员会宣布为“欧洲反死刑日”，随后欧盟也对此进行了宣布。包含法国在内的欧盟坚持强烈反对死刑。废除死刑是欧盟人权政策的重要事项之一。