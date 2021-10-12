法国内政部长指 神父应秉持公义举报教会恋童罪犯

法国内政部长达曼宁（Gérald Darmanin） 周二指出，天主教神父必须“秉持公平正义”向司法单位举报、揭发教会里那些性侵儿童的恋童罪犯。法国天主教主教会议的主席德穆兰-博福特主教此前称，天主教里赋予忏悔告解宗教保密的权力“大于共和国的法律” 。

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法国内政部长达曼宁本周二(12日)接待了法国天主教主教会议的主席德穆兰-博福特主教（Mgr Eric de Moulins-Beaufort）。这位主教此前曾称，天主教里赋予忏悔告解的宗教保密性权力“大于共和国的法律”

法国内政部长达曼宁于 10 月 12 日周二说，那些知道对“15 岁以下儿童”施于“犯罪行为”的神父，必须“将”这些侵犯儿童的罪行“诉诸法律”，而不是以告解机密理由加以保密。 内政部长在接见了法国主教会议主席埃里克·德穆兰-博福特主教之后，即刻以礼拜仪式主管身份，在国民议会发表讲话。

就在《索维报告( Rapport Sauvé ) 》发表后的第二天，埃里克·德穆兰-博福特主教曾发表言论认为,宗教里赋予忏悔告解的保密性权力“大过于共和国的法律”。

而这份针对天主教神职人员性侵儿童的调查报告--《索维报告》对于从 1950 年直至我们现今的年代，天主教会中存在的恋童癖重大犯罪事实，投下了刺眼的一道光。

法国内政部长随后表示，应总统马克龙的要求，他将接待这位主教，请他“解释他所说的这些话”。

由让·马克·索维(Jean-Marc Sauvé)担任主席的《天主教性侵独立调查委员会(Ciase) 》，建议天主教会当局应传达明确的信息，清楚说明负责聆听忏悔告解的神父有义务向司法和行政单位举报所听到的其曾向一名未成年人或一名弱势者的性暴力忏悔案件。