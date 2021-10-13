大巴黎地区周四将出现严重悬浮颗粒PM10空污现象

法国环境部下属机构--大巴黎地区空气品质监管局（Airparif ）预测，周四（14日），空气中的颗粒物PM10浓度高于法国规定的空气污染门槛指数。

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周四清晨的气象：低温，有阳光，无风，这些也是导致污染高峰的数个交杂的理想构成条件；周四也就是《空气日》的隔天。

带来的结果：大巴黎地区空气品质监管局预计在大巴黎地区中心地带将出现一波空气污染事件，PM10 细颗粒物将超过第一级警报级别，即所谓的“信息和建议”，其设定在 每立方米，50微克的门槛指数。

这些微小的颗粒容易进入人体呼吸系统，有时甚至进入血液里，并可能导致哮喘、呼吸系统疾病，甚至心血管问题或中风。 在这个细支气管炎病例增加的时候，建议健康脆弱的人最好缩短出门的时间，并且尽量减少体力活动，尤其是那些年幼的孩子。

巴黎警察总局局长建议开车族这时最好错开、推迟开往大巴黎地区的公路时间，而且使用污染最少的车辆，并在主要道路上将车速降低 20 公里/每小时。 最后建议，倘若必须出门，最好采取拼车共乘或搭乘公共交通工具。

巴黎警察总局长还建，议错开更改矿物或有机肥料的撒播时间，如果不可能推移时段，则优先采用低氨排放量的肥料撒播作业，甚至采用快速掩埋流出物。

在接下来的几天里，这个空气污染现象可能会持续，具体取决于风的吹动方式。 预计直到下周一，这一波的空污现象才会有明显改善。