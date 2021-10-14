法国下周一起，新增12个省小学生不必戴口罩

法国政府宣布，从下周一(18日)起，新增12个省份的小学，不再强制学生戴口罩，但教职工作人员仍需戴口罩。新增名单包括了塞纳-马恩河、夏朗德、摩泽尔、上莱茵河、瓦尔等的12个目前新冠病毒疫情呈下降趋势的省份。

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自10月18日起，这12个省份的所有小学的CP到CM2年级，也就是所有年级的学生都可以摘下口罩。 唯一的一个遗憾是：洛泽尔省(la Lozère)，被排除在名单外，也就是该省的小学生仍然必须强制戴口罩。

这份名单再度加长。根据本周四早上在政府公报上公布的名单，从下周一开始，在 新增添12 个省份中的小学里，将不再强制戴口罩。 自本周初以来，已有 68 个省份已经开放解除戴口罩强制令。因为在这些省份，新冠病毒的传播确实一直保持在一天当中，每10万居民每天出现50件以下的新增感染案例的警戒门槛值以下。

但要注意，如果说学生可以不用戴口罩，但对于老师来说，就不是这样了。 因为根据学校健康协议的第一级别法规，与学生在一起工作的成年人（国家教育人员和地方政府机构、和社会经济管理学院AESH等机构）仍然必须带上口罩。

另一个限制是：强制戴口罩规定仍然适用于某些向公众开放的场所，特别涉及到某些音乐厅甚至体育等的各类俱乐部和迪斯科舞厅。

本次名单的唯一遗憾点是：洛泽尔省la Lozère排除在外，该省的小学生仍然必须强制戴口罩。因为该省4天来的每天新增病例人数超过100人，超过了警戒门槛数值。

新加入名单的这12个省是：塞纳-马恩河（Seine-et-Marne )、艾因( Ain )、阿里埃日( Ariège)、夏朗德( Charente)、榭尔( Cher)、德龙( Drôme)、加尔( Gard)、埃罗( Hérault)、摩泽尔( Moselle)、上莱茵河( Haut-Rhin)、瓦尔( Var)、上维延纳( Haute-Vienne )。