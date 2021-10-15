巴黎女市长伊达尔戈正式获社会党推举竞选总统

巴黎市长安妮-伊达尔戈被法国社会党活动家提名为2022年总统选举的候选人，目前她获得的投票意向为4%至7%。62岁的伊达尔戈自2014年以来一直担任巴黎市长。她是西班牙南部安达卢西亚人，两岁时随父母移民到法国，14岁时获得法国国籍。

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据法新社消息，巴黎市长安妮-伊达尔戈 Anne Hidalgo周四被法国社会党松散党员与支持者提名为2022年总统选举的候选人。根据社会党大会投票90%以上的计票结果，被广泛看好的安妮-伊达尔戈在这次内部选举中获得了超过72%的选票，她的唯一挑战者是法国西部勒芒市市长斯特凡-勒福尔。社会党第一书记奥利维耶-福尔当天宣布了这一投票结果。

据安妮-伊达尔戈在聚集在首都一家小酒馆的几十名社会党人和支持者面前说，"这是一件好事，我们都被动员起来为换届做准备，我们就此向前走吧。"据巴黎市长还说："我认识到了落在我身上的责任，"她说，"我将推崇捍卫左翼精神""。

62岁的安妮-伊达尔戈自2014年以来一直担任巴黎市长。她是西班牙南部安达卢西亚人，两岁时随父母移民到法国，14岁时获得法国国籍。几个月来，她的候选资格得到了社会党当局的支持，支持者包括该党的第一书记奥利维尔-福尔。

但她被民调认为只有4%至7%的意向选票支持。

离法国总统选举还有6个月，约有30名候选人已经宣布参选。他们中只有一部分人能够获得参加选举所需的500个民选代表的支持签署。

法新社说，现总统马克龙（Emmanuel Macron），除非出现重大失误，预计将竞选第二个任期。在这个阶段，所有民意调查都给出了他进入第二轮的可能。但是，几个月来喋喋不休的马克龙与极右翼领导人玛丽莲-勒庞(Marine Le Pen)2017年的决斗重演剧本，现在看来，马克龙以此确保他的连任，评论指不再是一个十拿九稳的事情。

这一选举预测脚本现在因一位极右翼社论家埃里克-泽穆尔（Eric Zemmour）的崛起“杀入”而发生了变化，他虽然尚未正式宣布竞选，但在最新的民意调查中泽穆尔领先于玛丽莲勒庞。