法国总统希望与特鲁多面谈

法国总统马克龙近日表示，他希望在今年底之前与加拿大总理特鲁多举行面对面的会谈，讨论一些双方都关注的重要议题。法国驻加拿大大使里斯帕尔（Kareen Rispal）表示，马克龙要和特鲁多讨论的主要问题之一，是想要了解他对美英澳三方同盟的看法。

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上个月，美国与英国和澳大利亚结成了新的三方防卫联盟（AUKUS）。之后，澳大利亚宣布取消与法国签订的潜艇订单，转为向美国购买核动力潜艇。此举引起马克龙的不满，并随后将法国驻美、驻澳大使召回国，以表达抗议。

媒体披露，令马克龙生气的是，美英澳同盟将法国排除在外，而且法国也有建造核潜艇的能力。不过，马克龙不久前在与美国总统拜登通话后，双方关系有所缓和，法国大使也重返华盛顿。目前马克龙正在准备与拜登会面。

法国驻加拿大大使里斯帕尔（Kareen Rispal）表示，马克龙要和特鲁多讨论的主要问题之一，是想要了解他对美英澳三方同盟的看法。

其实特鲁多近日已公开表示，加拿大对美英澳三方同盟并不在意，也对出售核动力潜艇给澳大利亚不感兴趣。

里斯帕尔说：“双方尽快聚在一起，在巴黎或渥太华会面讨论战略问题，非常重要。我们渴望加强与跨大西洋的联系。”她表示，法国和加拿大都深切关注印太地区日益严峻的挑战，尤其是中共政权日益增长的军事和政治影响力。

法国驻加拿大大使还表示：“我认为加拿大和法国一样，非常清楚中国是一个竞争对手——它可能是某些问题上的合作伙伴，也可能是军事或战略上的威胁。“

她还表示：我相信我们有相同的观点，即北京想要强加的模式不是我们想要扩展的模式，“她补充说，人权和尊重的必要性国际法和贸易规则，这是两国领导人的看法。

她还谈到，在人权、尊重国际法和贸易规则上，法国和加拿大有相同的观点，两国都不会屈服中共强加的模式。

作为回应，特鲁多的发言人威尔斯特德（Alex Wellstead）也说，“特鲁多总理期待尽早与马克龙总统坐下来面对面交谈。”马克龙于2018年6月访问渥太华，在魁北克省夏洛瓦（Charlevoix）举办的七国集团领导人峰会之前，与特鲁多进行了一对一的会谈。