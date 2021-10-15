纪念帕蒂老师遇害周年 法国学校举办庄严仪式

在塞缪尔-帕蒂遇害周年纪念日前夕，法国所有学校周五都在向这位历史教师致敬，他因在课堂上展示穆罕默德的漫画而被一名年轻的车臣伊斯兰教徒斩首，成为面对蒙昧主义的言论自由的殉道者。法国各地学校均谨慎防范纪念活动遭到破坏。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道说，法国所有学校今天周五都举行仪式，纪念历史教师塞缪尔-帕蒂（Samuel Paty）遇害一周年。各学校将默哀一分钟，展开课堂辩论，放映关于世俗主义的影像作品，各种不同内容由教学人员来决定遴选。据法国教育部长让-米歇尔-布兰克尔周四解释说，"学校可以自由地组织起来，可以采取对话或讨论的形式。这是一个讨论教师、知识地位的机会。"

纪念塞缪尔-帕蒂遇害只能活动，也是一个与学生进行反思和交流的机会。根据为教师提供教育内容的Eduscol网站说，"从8岁及以上儿童的班级开始，学校就可以采用关于构建批判性思维以及关于教师职业、其作用和合法性的教学内容。

2020年10月16日，47岁的塞缪尔-帕蒂在巴黎地区安静的小镇康弗兰-圣奥诺林（Conflans-Sainte-Honorine）的Bois d'Aulne学校附近的一条街上被刺伤，然后被斩首，当时他正在回家的路上。杀害他的人是一名18岁的激进的车臣难民，凶手不久后被警方击毙。凶手指责帕蒂老师在课堂上展示穆罕默德的漫画。凶手此前曾给该学校的学生赏钱，帮助指认谁是帕蒂老师。

据法新社说，在这个暴力仇杀案件中，总共有15人涉案被司法指控。

根据法国教育部长警告说，如果今天的这些悼念活动被 "破坏"，涉案学生将受到制裁。据法国教育部长回顾说，去年在暗杀事件发生后不久，法国也曾实施过这种制裁。

周三，法国内政部长杰拉尔德-达尔曼（Gérald Darmanin）就已经呼吁各地省长们在这次悼念活动中要高度保持警惕，尤其是在学校和周围。

巴黎大清真寺告诉法新社，宗教领袖伊玛目将于周五上午在塞缪尔-帕蒂任教的学校前表达敬意。

在教师方面，据多数派的中学工会Snes-FSU的负责人Sophie Vénétitay解释说，"在这次悼念活动的前夕，面对回忆和震惊，教师们心情难平。教师们有一个愿望，那就是有尊严地向帕蒂致敬。

本星期六16日，在帕蒂生前教学的学校入口处，将举行一个牌匾的揭幕仪式，此匾将永远向塞缪尔-帕蒂致敬。据教育部长说，法国总理卡斯泰（Jean Castex）将与政府其他成员一起，与帕蒂的父母和家人一起前来参加仪式。稍后下午，法国总统马克龙将在总统府爱丽舍宫接待帕蒂的家人。马克龙将塞缪尔-帕蒂尊崇为法兰西共和国 "静静的英雄"。

与此同时，一个帕蒂命名的广场也将于周六在巴黎索邦大学对面场地举行落成典礼。在康弗兰Conflans，一座书本造型的纪念碑将被揭幕。

帕蒂遇害，震撼了法国这个自本世纪初以来已被圣战恐怖袭击浪潮削弱的国家，并重新引发了关于言论自由、宗教、世俗主义、亵渎权的激烈辩论。

法新社说，据帕蒂的一个姐妹盖尔（Gaëlle）对法国十字架报La Croix说， 帕蒂遇难前就在寻找一种让人们思考的方式。据她补充说，展示先知穆罕默德的漫画，也就是2015年《查理周刊》编辑部遭到血腥袭击的那些漫画，对老师来说是就辩论的起点。