新喀里多尼亚：疫情冲击独立公投政治版图？

法国海湾省新喀里多尼亚今天再为独立公投议题争吵。当地正面临着一波新冠病毒疫情的冲击。然而，在不到两个月的时间里，新喀里多尼亚人被要求对他们的未来作出决定。第三次也是最后一次独立公投定于12月12日举行。但一些支持独立的人呼吁推迟投票，因为在他们看来，催票运动因为新冠病毒疫情而被搁置了。反对独立的人说，局势得到了控制，他们希望维持12月12日的日期。法国海外领土部长塞巴斯蒂安-勒科努正在努美阿试图解决争端。本周六，他开始与喀里多尼亚的政治力量进行关键性磋商。

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据本台报道称，在新喀里多尼亚，新冠病毒疫情似乎具有影响第三次独立公投的走向的微妙地位。评论也认为，新冠病毒疫情的发生率将是新喀里多尼亚独立公投的裁判。今天，当地每10万名居民中报告有接近300例的感染。100个案例的限制将是举行投票的先决条件。但对于选项为 "是 "的独立阵营来说，竞选已经是死水一潭。支持独立的主要力量喀里多尼亚联盟主席丹尼尔-戈亚："今天，由于发生在我们身上的疫情，我们要求推迟，因为我们原本是要求在2020年公投。

据该报道，换句话说，独派就是希望在总统选举之后再举行公投。反对新喀里多尼亚独立的议员Philippe Gomès则批评说，这是一个坏主意：他认为，"在新喀里多尼亚，如果是内部纷争，一般都会有糟糕的结局。再者，多一年就意味着多一年的地方紧张，多一年的经济萎缩，所以不行！" 这名议员说，如果疫情得到了控制，我们必须在预定的日期举行公投。

在独立派挥舞的抵制威胁和反对独立的党派要求尽快翻过公投这一页的压力之间，法国海外领土部长塞巴斯蒂安-莱科努采取了安全策略。法国海外领土部长没有给自己确定选票命运的任何最后期限。据他的随行人员说，他正在寻找一个委婉的方法，以维持12月12日投票。