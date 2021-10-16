法国老师帕蒂遇难一周年 法国高规格祭悼 争议仍在

法国一座建筑墙上挂有写着“我们都是帕蒂”的横幅以纪念声援帕蒂。

2020年10月16日下午，历史和地理教师塞缪尔-帕蒂（Samuel Paty）在其位于巴黎远郊康弗兰-圣奥诺林（Yvelines）的学校附近被一名激进的车臣青年难民阿卜杜拉赫-安佐罗夫（Abdoullakh Anzorov）刺伤，然后被斩首，凶手不久后被警方击毙。法国继昨天全国学校举行仪式纪念帕蒂，今天举行多个纪念匾牌与塑像揭幕仪式，政府总理与部长也参加仪式。法国总统马克龙今天下午在总统府会见帕蒂的遗属。但，法国纪念帕蒂遇害，并没有得到一致理解与支持。昨天共有100多起学校学生等抵制悼念帕蒂活动的事件发生。

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那么，法国教师帕蒂Samuel Paty被谋杀一年后，调查进展如何呢？据本台报道说，在这位法国教师被谋杀一年后，调查仍在进行。已有16人被起诉，其中大多数人被指控为恐怖主义杀戮的同谋。

2020年10月16日下午，历史和地理教师塞缪尔-帕蒂（Samuel Paty）在其位于康弗兰-圣奥诺林（Yvelines）的学校附近被一名激进的车臣青年难民阿卜杜拉赫-安佐罗夫（Abdoullakh Anzorov）刺伤，然后被斩首，不久后被警方杀害。

调查很快就追溯到了引发致命的螺旋型发展各个阶段。事情的起因是一名女学生告诉她的父母，帕蒂在10月初的世俗主义课上展示了先知穆罕默德的漫画。她指责帕蒂曾要求穆斯林学童离开教室。

根据他女儿的证词（她也因不守纪律而被威胁要被开除），她的父亲Brahim Chnina在社交网络上发起了一场谴责运动。在伊斯兰教鼓动家阿卜杜勒-哈基姆-塞夫里乌伊的支持下，他对该教师传播宗教漫画图片提出了投诉。

18岁的车臣青年难民阿卜杜拉赫-安佐罗夫（Abdoullakh Anzorov）在获悉这些内容后，于10月16日前往学校。在那里，他遇到了一些学生，这些学生为了拿钱，向车臣青年难民阿卜杜拉赫-安佐罗夫指认这位47岁的教师，车臣青年难民阿卜杜拉赫-安佐罗夫在被警方枪杀之前杀死了帕蒂。

在一段俄语音频中，车臣青年难民阿卜杜拉赫-安佐罗夫声称对自己的行为负责，并说高兴自己能为他认为被帕蒂侮辱的 "先知报仇"。

据本台报道称，在调查过程中，警方确定了四个嫌疑人圈子。

首先是阿卜杜拉赫-安佐罗夫的行凶犯案工具支持者圈子。他在Evreux镇的两个熟人Naïm B.和Azim E.因陪他买刀和气枪而被起诉为恐怖分子的 "谋杀共犯"。Azim E把阿卜杜拉赫-安佐罗夫从埃夫勒用车载到帕蒂所在学校。

但是希巴-里兹卡拉（Hiba Rizkallah），纳伊姆-B.的律师，辩护称纳伊姆-B. "缺乏预见性"，并不知道凶犯要犯罪："我们能责怪他没有读懂 "凶手的心思，没有发现他的计划吗？

第二圈嫌疑人--所有这些起诉书中最令人不寒而栗的是：五名学童，作为300欧元的交换条件，他们告诉恐怖分子谁是帕蒂以及帕蒂离开学校的时间。

另一组嫌疑人是那些涉嫌鼓励阿卜杜拉赫-安佐罗夫实施攻击计划的人，即使他们不知道确切的细节。

最后一组共犯引起了媒体的广泛关注。在这些 "影响者 "中，Brahim Chnina因其谴责帕蒂的视频和与凶手有联系而被起诉。

Abdelhakim Sefrioui被指控在斩杀老师帕蒂悲剧发生前播放了另一段视频。尽管他的律师对Abdoullakh Anzorov看到了这一视频消息提出异议。但调查人员在提到塞缪尔-帕蒂的视频和恐怖分子之间缺少一个联系。这个缺失的部分终于被发现了。这个“联系”在社交网络以绰号："甜蜜的疤痕"活跃。居住在尼姆的33岁妇女普利西拉-M.，她皈依伊斯兰教，于6月底被捕。她在网络上发布了这些视频，从而引起了恐怖分子对帕蒂的注意。

根据RTL电台10月15日的报道，在2020年4月至2021年6月期间，她与2015年11月13日在巴塔克兰发生的恐怖分子之一的母亲联系了 多达1166次。

有消息说，引发事件的撒谎女学生已经转学前往其它地区学校上学，而她的父亲，Brahim Chnina，根据他的女儿的谎言兴起一系列激进事态，深感后悔。