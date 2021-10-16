60年前阿尔及利亚人遭屠杀：马克龙公开承认是共和国不可原谅的罪行

法国总统马克龙2021年10月17日在巴黎郊区哥隆布贝松桥下，向60年前遭巴黎警方屠杀的阿尔及利亚裔人默哀。马克龙承认此屠杀是共和国不可原谅的罪行。

法国总统马克龙今天周六在纪念1961年10月17日阿尔及利亚示威者在巴黎被屠杀60周年的官方仪式时，谴责说这是 "共和国不可原谅的罪行"。

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据法新社今天报道称，法国总统马克龙承认了事实：那晚在巴黎警察局总监莫里斯-帕蓬的领导下犯下的罪行对共和国来说是不可原谅的。爱丽舍宫在纪念仪式后发表声明做出如上的表态。在60年前阿尔及利亚示威者通过并在此遭到屠杀的一座桥上，法国举行纪念仪式。60年前的今天，阿尔及利亚示威者在法国境内设置的FLN分部的号召下从附近的楠泰尔棚户区聚集在这里。

该声明是在马克龙在塞纳河畔的贝松桥附近出席了一个仪式后发表的。这是法国总统首次访问大屠杀现场，据历史学家估计，大屠杀的死亡人数至少有几十人，但官方统计只有三人。

在指称是"罪行 "时，马克龙在塞纳河畔默哀一分钟并献上花圈。此举从而比前总统奥朗德在2012年承认的 "血腥镇压 "更进了一步。

据法国总统府的声明说，"法国清醒地看待其所有的历史，并认识明确规定的责任。" 爱丽舍宫的官方声明补充说："法国首先要对自己负责，对所有被阿尔及利亚战争及其各方犯下的罪行在肉体和灵魂上造成伤害的人负责。”

1962年阿尔及利亚战争结束后出生的法国总统马克龙与遇难者亲属交谈，其中一些人流下了眼泪。

据总统府公告说，那里发射的是真枪实弹，有尸体被从塞纳河中捞出。"爱丽舍宫以此回忆来解释选择塞纳河畔这个纪念地的原因。根据爱丽舍宫的说法，总统"向所有受害者表示敬意"，这是一场 "长期被压制、否认或掩盖的悲剧"。

1961年10月17日，在巴黎组织了一次示威，抗议禁止阿尔及利亚人在晚上8点30分后离家出门。据爱丽舍宫称，示威者遭到了"野蛮、暴力、血腥"的镇压。"近12000名阿尔及利亚人被逮捕，并被转移到顾拜旦体育场、体育宫和其他地方的监禁分转中心。除了许多人受伤外，还有几十人被杀，他们的尸体被扔进塞纳河。法国总统府周六说："许多家庭从未找到他们当晚失踪的亲人的遗体。”