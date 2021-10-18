法国驻白俄罗斯大使在明斯克要求下离开白俄罗斯

去年九月刚刚走马上任地法国驻白俄罗斯大使Nicolas de Bouillane de Lacoste被明斯克当局勒令在10月18日之前离开白俄罗斯，法国大使已在17日返回法国。

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法新社发自明斯克的消息指出，法国驻白俄罗斯大使Nicolas de Bouillane de Lacoste被明斯克当局要求在10月18日之前离开白俄罗斯，法国使馆发言人并未解释白俄罗斯驱逐法国大使的原因，据来自白俄罗斯当地媒体的报道，去年九月上任的法国驻白俄罗斯大使至今未向白俄罗斯总统卢卡申科递交国书。不过，法国大使在一个视频声明中表示去年12月份他向白俄罗斯外交部长递交了国书复印本，但并未向总统递交国书。

法国同其他欧盟成员国一样拒绝承认去年八月白俄罗斯总统选举的结果，此次选举在白俄罗斯激发了规模空前的示威活动，美国与欧盟都因此对白俄罗斯采取了一系列的制裁措施。不过，明斯克谴责美国与欧盟操纵引发了白俄罗斯的示威游行。在俄罗斯的支持下，白俄罗斯近期切断了与西方的外交往来，今年三月，白俄罗斯驱逐了拉脱维亚大使馆所有工作人员，因为拉脱维亚当局在一次冰球锦标赛中悬挂了白俄罗斯反对派的棋子。今年八月，白俄罗斯又取消了对美国驻白俄罗斯大使的确认，拒绝向美国大使Julie Fisher签发签证。而去年12月，明斯克曾经接受了美国的大使人选。

去年八月白俄罗斯举行总统大选之后，白俄罗斯反对派成员或者流亡海外，或者被当局囚禁，上个月明斯克法院将反对派领袖之一玛丽亚·考勒斯尼考娃（Maria Kolesnikova）判处了11年的监禁。反对党候选人，西方认为赢得去年选举的斯维特拉娜·蒂卡诺夫斯卡娅（Svetlana-Tikhanovskaïa）目前则流亡在立陶宛。她呼吁国际社会向明斯克施压要求举行新的总统选举。

另据路透社发自布鲁塞尔的消息，今天周一在布鲁塞尔举行的欧盟外长会议上，拉脱维亚外长呼吁欧盟加强对白俄罗斯的制裁措施，他谴责白俄罗斯向波兰以及菠萝的海国家输送无证件移民。