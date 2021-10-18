法新冠疫情最新24小时41死 住院总病患人数6,468

根据巴黎人报10月18日19点17分最新消息，法国新冠病毒疫情，过去24小时内有 41 人死亡，住院总病患人数达6,468人。

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根据法国公共卫生部的最新报告，法国新冠病患的住院率略有上升，但仍然很低。 另一方面，重症患者的比例每天都在下降一点，重症监护室只有一千多人。

在法国，新冠病毒疫情呈下降趋势。 但随着冬天的临近，情况仍然极其脆弱，因为洛泽尔等一些学校周一在学校重新戴上了口罩，科学家们担心流感-新冠病毒会双重流行。

在医院，住院率略有上升，但仍处于低位。 根据法国公共卫生部的最新报告，周一，全法国新冠病毒住院患者总共有 6,468 名，周日为 6,448 人，上周一为 6,729 人。 在这些患者中，有277 人是在过去 24 小时内入院的。

另一方面，重症患者的比例每天都在下降：重症监护病房新增 67 个病患。，周一有 1,049 人在重症病房接受治疗。 前一天是 1052人，7 天前是 1145人。

但这种明显的下降可能是一种误导产生的结果。因自上周五开始，病毒检测如所谓的“舒适”PCR和抗原检测国家不再给与报销。

因此感染者可能没有接受检测。 因此，与上周相比，病例数只稍微略有增加可能是由于需要付费以来，民众做病毒测试数量较少的原因。