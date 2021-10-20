法国人现最担忧问题是购买力下降 最新民调结果

根据法国最新民调显示，在法国民众担忧的问题中，购买力现在成为法国人最主要担忧的问题。

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根据 法国BFMTV全天候新闻电视台委托商业品牌研究顾问事务所Elabe所做的一项民调显示，购买力问题，是目前法国人现在最关心的话题，这个主题远远领先于与移民问题和安全相关的问题。

根据这项民调，购买力的确成为迄今为止最重要的话题。

法国人在总统选举话题中，购买力成为最重要的问题。 45% 的舆论将其视为优先事项- -比上次于 9 月 21 日至 22 日进行的民调多出了 4 个百分点。

哪些主题将决定法国选民在总统大选中的选择呢？ 距离大选日期还有6个月，市民们当然会密切关注他们的钱包问题。 该民调研究还指出，民众对于购买力的关注在4个月当中一直在上升：农村地区增加了 22 个点（占了55%），大城市地区增加了 5 个点（为39%）。

对于性别平等的担忧反而排名垫底

虽然一些总统候选人，如艾瑞克.泽沐( Eric Zemmour)等人，他们的大部分演讲都集中在安全和移民问题上，但这两个问题在民调上实际远远落后于购买力问题。 对于安全问题，30% 的人将其列入在三个最重要的主题中 - 10% 的人甚至首先提到这问题。 至于移民问题，是由 27% 的公民提出的 -有 9% 的民众首先会关注这个问题。

法国民众还有其他的担忧项目，包括了健康问题，这部分下降了3个点数 (为26%)、环境和生态问题 (为25%)、养老金 (为22%)、就业 (为21%) 以及社会不平等和不公正 (为18%)。

另一方面，民众认为重要性相对较低的问题有：教育问题 (17%)、恐怖主义威胁 (16%) 和税收 (13%) 。 社会保护（11%）、公共债务（8%）、性别不平等（6%）、法国在世界上的地位（5%）和住房（4%）等问题似乎也不在民众认为是至关重要的主题内。