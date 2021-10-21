法国通过改革领养法 参议院向未结婚夫妇开绿灯

法国针对领养孩子法案上进行改革：21日晚间参议院决定向未结婚夫妇开放绿灯。

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法国针对领养孩子法案上进行改革：21日晚间参议院决定向未结婚夫妇开放绿灯。

这项向签署民事互助协议PACS 和同居夫妇全面采取开放态度，在参议院的委员会中引起了“内容丰富辩论”。

10 月 21 日星期四晚上，右翼多数的参议院在认真修改后广泛通过了一项旨在“促进和确保通过”的法案。

法国参议院针对领养孩子法案进行改革，21日晚间决定向未结婚夫妇开放绿灯。

法国参议院维持了收养者的最低年龄（也就是28 岁）和同居夫妻共同生活的最短期限（2 年）的现行条件，而众议院已经降低了这些条件标准（分别为26 岁和1年）。

10 月 21 日星期四，右翼多数的参议院在认真修改后，广泛通过了一项旨在“促进和确保通过”的法案，其中的旗舰措施是通过针对未婚夫妇收养采取开放态度。去年 11 月国民议会一读投票，这份由马克龙的政党( LREM)的 副手莫妮克·利蒙 (Monique Limon) 提出并得到政府支持的文本，但被参议院的右派 LR政党的报告员穆里尔·乔达 (Muriel Jourda) 视为“令人失望”，因对他来说，如果“意图值得称道” ,“真正的解决方案在别处”。

2019 年，只有 706 个国家机构里的儿童（共 3,248 个）被收养，另外还有 421 名儿童在国外被收养。 据报告员称，这些数字要与“非常高”的批准数量（超过 10,000 个案件属正在生效中）的数字来比较。

对于法国负责儿童和家庭事务的国务卿塔格(Adrien Taquet) 来说，文本的措施“允许收养牢固而明确地植根于儿童保护”。独立政党人士让-皮埃尔·德库尔（独立人士）说。 ：“这是家庭自由化动态的一部分。”

左派人士也表示欢迎对夫妇全面收养的开放。

现就等众议院和参议院尝试就一个共同版本达成一致，否则国民议会将拥有最终决定权。