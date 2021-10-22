法国流感疫苗今开打 卫生部鼓励左右膀臂同时进行的打第3剂新冠疫苗

法国于今天周五(22日)开始启动一年一度的季节性流感疫苗接种活动，本次流感疫苗的接种是在一个因新冠疫情的特别不确定的背景下进行。费加罗报指出，法国卫生部健康署长记者会中甚至鼓励接种流感疫苗民众，同时接种第三剂新冠疫苗：也就是在左右膀臂各注射一针。

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政府打算利用这项流感疫苗接种开打来给新冠疫苗接种，注入新的推动力。 而自 9 月初以来，健康情况危险的法国人，已经可以开打第三剂新冠疫苗。

健康部周四记者会指出，2020年以来，“流感病毒传播很少，（但）并没有消失”。从本周五开始，如果法国人属于当局建议接种的健康类别，则可以免费接种季节性流感疫苗。

这些人主要涉及到 65 岁以上的民众和孕妇，但也包括有患有：哮喘、糖尿病、心力衰竭、以及艾滋病等的病患。还有所有护理人员也包括在优先施打范围内。法国养老院，周一（18日）起，已开始给院内老人施打流感疫苗。

法国政府今年打算利用流感疫苗的开打来给新冠疫苗加强剂的接种注入新的推动力。而自 9 月初以来，属于健康情况危险的法国人，已可以开打第三剂新冠疫苗。

法国健康部卫生署长杰罗姆·所罗门说：“然而，“同样这批人有同时严重感染新冠病毒以及严重流感的风险。”