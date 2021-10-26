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法国国内安全总局（DGSI）加强防范中国科研渗透

法国挑战网站网页2021年10月25日 © 网络

作者： 法广 5 分钟

法国调查记者，中国与法国的危险关系一书的作者Antoine Izambard 10月25日又在挑战网发表文章，指出面对中国对法国大学以及科研机构的渗透，法国国内安全总局（DGSI）近期加强对中国七大与军方联系紧密的学校的防范。