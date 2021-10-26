法国国内安全总局（DGSI）加强防范中国科研渗透
发表时间：
法国调查记者，中国与法国的危险关系一书的作者Antoine Izambard 10月25日又在挑战网发表文章，指出面对中国对法国大学以及科研机构的渗透，法国国内安全总局（DGSI）近期加强对中国七大与军方联系紧密的学校的防范。
广告
法国国防部旗下的智库IRSEM和法国参议院先后发表有关警惕中国渗透的调查报告，引发法国各界的高度关注，法国高等教育，科研与创新部近期法国国内安全总局表达了他们的担忧。据了解，法国科研部门每年都发生200多起窃取科研情报的事件，而其中绝大多数与中国有关。尤其是来自中国的七所与中国军队有关关联的大学。这七所大学分别是：中国西北工业大学，哈尔滨工业大学，哈尔滨工程大学，南京航空航天大学大学，南京科技大学，北京科技学院， 北京航空航天大学。而其中成立于1920年的哈尔滨科技大学直接受到中国国防科技工业局（SASTIND）管辖。
调查披露，哈工大在法国十分活跃，他与法国的多个科技院校建有合作关系，目前正试图与法国国家科研中心位于Poitier的一个生态，能源，交通研究小组讨论合作。
除了以上七大院校之外，调查还指出，同样具有军方背景的中国西安交通大学与法国顶尖院校矿业与路桥工程学院组建的巴黎科技院今年八月签署的合作协议也引发情报部门的担忧，文章举例说，一位来自西安交大的博士生的电脑导致他所在的研究中心的电脑系统发生故障。此外，位于法国布列塔尼的中法海洋大学的博士生接受来自中方的科研经费并且按期向中国使馆汇报也引发法国情报部门的担忧。
此外，中国科技巨头华为依然继续与法国电信行业各大部门的合作，巴黎电信大学2019年就获得了华为70万欧元的赠款，华为还斥资三百万提议在光纤电蓝方面的合作。但合作计划受到了巴黎电信工程院校的直属部门法国经济部的反对。
为了保护法国的科技产权，法国国内安全总局计划派遣更多的情报人员进驻法国的科研机构，并且在法国的各大院校研究机构进行预防宣传，从本周一开始启动每年一度的经济渗透快速咨询活动。
电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里订阅