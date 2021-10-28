法英渔业冲突升级：英国将召见法国驻伦敦大使

法国渔船停在泽西岛前，抗议英国不给颁发捕鱼许可证。

法新社报道，法国和英国在渔业上的冲突升级：英国周四宣布，它要召见法国大使，以回应法国当局的报复性威胁。法国指责脱欧后的英国给欧洲渔民发放的捕鱼许可证的数量太少！

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英国政府发言人周四在一份声明中宣布，英国外交大臣特拉斯认为法国想要采取的行动是“没有理由的”，她下令负责欧洲事务的国务秘书温迪·莫顿（Wendy Morton）“召见法国大使”。

英国政府的声明补充说，“我们重申，（英国）政府已经批准了98%的来自欧盟船只的在英国水域捕鱼的许可申请，正如我们已经明确表示的那样，对那些还没有获批的渔船，我们将审核他们提供的一切证据。”英国政府提到的98%的这个数字受到法国的争议，法国说是90%。

盎格鲁-诺曼群岛泽西岛政府也表示，对法国周三宣布的将于11月2日生效的措施“极为失望”。泽西岛已经宣布为法国船只颁发大约20个新的许可证，其中的大部分都是临时许可证。

法国已经承诺，如果法国渔民在下周二之前不能够获得更多的在英国水域捕鱼的许可证的话，那么法国就将禁止英国渔船在法国港口卸货，并加强对卡车的海关检查。

伦敦当局认为法国的措施“不成比例”。

法国方面反击说，英国政府只听得懂“武力这个语言”。法国希望能够迫使英国尊重自己的承诺。