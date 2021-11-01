马克龙向世界空气污染最严重的国家施压

第26届联合国气候变化大会在苏格兰城市格拉斯哥开幕后，法国总统马克龙发表讲话指出，全球贸易协定必须反映出对气候的承诺。法国总统敦促二氧化碳大排放国提升“净零”承诺。

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法国总统马克龙在会议上表示：如果想在关键十年保持1.5摄氏度目标的话，大的排放国就需提升国家战略，这是未来15天的关键；这是使我们的目标成为可能的唯一途径。

法国总统马克龙还提议了 “四个基本价值观”：“雄心、团结、信任和透明”。

新一届联合国气候变化大会在英国格拉斯哥开幕，按计划将持续至11月12日闭幕，约万人受邀参加。

本次大会包括《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议（COP26）等多个相关活动，将就《公约》《京都议定书》《巴黎协定》及《公约》附属机构下的国家自主贡献、市场机制、适应、资金、技术、透明度、应对措施、能力建设、农业、航空航海减排等近百项议题开展谈判磋商，重点围绕《巴黎协定》实施细则遗留问题、全球气候目标及雄心力度等气候治理焦点问题展开对话。

COP26是《巴黎协定》进入实施阶段后的首次缔约方会议，各方普遍视其为气候多边进程关键节点。主席国英国还将于COP26期间召开“世界领导人峰会”，聚焦减排雄心、森林和土地利用、科技创新等主题，同时也将围绕自然、能源、交通等主题举办多场边会活动。

本次会议原计划于2020年11月举行，然而由于新冠肺炎疫情的影响，不得不延期一年举办。