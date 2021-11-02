法澳首脑私人短信遭泄露后 两国外交危机加剧

法国总统马克龙10月31日向澳洲媒体指责澳大利亚总理莫里森在取消两国先前达成的常规动力潜艇交易上“撒谎”。尽管莫里森矢口否认，一则经澳媒披露的马克龙先前给莫里森质问潜艇交易是否继续的私人短信被曝光，使得法澳外交危机进一步加剧。

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据悉尼《每日电讯报》和《澳大利亚金融评论报》报导，马克龙在9月中旬，澳英美宣布达成三边安全协议（又称奥库斯协议）的两天前曾给莫里森发短信问，“对于我们的联合潜艇雄心，我应该期待好消息还是坏消息？”报导称，马克龙在没接上澳方电话时，给莫里森发了这条短信。报导援引消息人士的话称，“马克龙被告知的很清楚，但他就是不想听。”

若是澳大利亚总理办公室决定泄露莫里森和马克龙之间的私人短信将是一个非同寻常的外交行动和政治决定。莫里森在周一的记者会上被记者质问，他或他自己的办公室是否在他的指示下泄露了这条私人短信。莫里森被问到，“你为什么决定泄露那条短信？”

在回避了这个问题之后，当第二次被问到“为什么这些信息被泄露”时，莫里森没有否认这些信息被泄露，但他说，“我不打算放纵你在这方面的编辑。”莫里森说，“我只想说这一点。我们在试图安排这次通话时被联系上了。(马克龙）说得很清楚，他担心这将是一个可能导致澳大利亚决定不进行（潜艇合同）的电话。”

澳大利亚和法国之间非同寻常的裂痕源于马克龙指责莫里森在与美国和英国购买核动力潜艇的计划上向他“撒谎”。莫里森拒绝了这一说法，并表示他“不会接受对澳大利亚的抨击”。

据《卫报》报导，莫里森政府周二也对美国政府就法国被蒙在鼓里声称不知情的态度进行了反击，澳大利亚国防部长彼得·达顿（Peter Dutton）说，在美澳与英国达成协议之前，澳大利亚的主要安全盟友在“无意外战略”中“一直被告知我们的一举一动”。

《澳大利亚人报》周二披露了一份长达15页的保密协议通信时间表的细节。文章称，该时间表削弱了美国总统拜登的说法，即他不知道澳大利亚没有提前通知法国取消法国潜艇合同的情况。

就这一最新进展，一名亲近马克龙的消息人士周二回应指，双方间的“信心被完全打破。”马克龙的随行人员反驳称，“这条短信显示，相反，总统并不知道他们会取消合同；如果有一个更明确的短信信息，他们会提到这一点。”消息来源继还称，“我们知道澳大利亚人存在疑问，但只是关于技术方面和时间表，就像任何这种类型的大型合同一样。”

马克龙的随行人员说，“8月底，在澳大利亚的一次部长级会议上，他们被告知一切正常。在总统短信的第二天，（法国）海军集团又收到一封信，告诉他们（潜艇合同）一切正常。”该消息人士称，“而在那之后的一天，我们收到了莫里森取消合同的信，就在宣布澳大利亚、美国和英国之间的奥库斯协议的新闻发布会的前三个小时。”

马克龙的随行人员说，“此后，在本周末的罗马20国集团峰会上，拜登道歉并承认了一个失误。我们将重建与美国的信任。但莫里森根本没有道歉。”同一消息来源总结道，“我们不知道澳方想通过选择核动力（潜艇）来改变他们的战略，否则我们会提出一个提案；告诉我们他们想改变战略是（澳方）至少可以做到的。”