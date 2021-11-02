马克龙发给莫里森短信外泄 爱丽舍宫震怒

一则高层之间的私人短信外泄使得潜艇合同危机更加公开化。1日晚《每日电讯报》披露了一条法国总统马克龙发给澳大利亚总理莫里森的短信。短信的内容为“对于我们共同的潜艇雄心，我应该期待好消息还是坏消息？”澳方通过这个短信暗示马克龙事先知道取消潜艇合同一事；而法方的解释相反。接近爱丽舍宫的人士对《巴黎人报》说：这条短信恰恰证明了总统对取消合同是不知情的。

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短信发送时间是9月14日，两天之后，澳方正式宣布取消合同。南澳弗林德斯大学(Flinders University)政治学教授曼宁(Haydon Manning)对法新社记者表示：毫无疑问，莫里森需要捍卫自己的形象，并让澳大利亚人和他们的盟友都相信他没有撒过谎；也没有口是心非。但我严重担忧的是莫里森无法做到这一点。

《每日电讯报》是如何获知私人短信内容的呢？对于短信泄露一事，莫里森并未否认。但到底是他还是他的办公室将短信内容泄露出去的，莫里森避而不谈。

马克龙10月31日在罗马参加二十国集团（G20）领导人峰会期间表示，莫里森在取消潜艇合同一事上对他撒了谎。报道称，在澳大利亚记者追问马克龙是否觉得莫里森撒了谎时，马克龙肯定地回答：“我不是觉得他撒了谎，而深知他撒了谎。” 对此，莫里森则否认欺瞒对方。莫里森回绝说：“我不认同这种说法。这不是事实。”

法国与澳大利亚因潜艇合同风波进行了数月的口角。在私人短信外泄之后，接近法国高层人士继续坐实莫里森不诚实的做法。接近爱丽舍宫的人士2日表示：8月底在和澳方举行的一次部长会议上，澳方被告知进展顺利。

同一消息表示：就在法国总统马克龙向莫里森发送短信的第二天，法国海军集团还收到一封电子邮件，告诉法方进展顺利。海军收到电子邮件的时间是9月15日。9月16日，澳大利亚政府决定终止价值560亿欧元的潜艇合同。接近总统府人士表示说：法方得知这一消息晚之又晚，得知合同被取消的时间是美、英、澳“奥库斯”（AUKUS）新合同要举行记者会的前三个小时。

法国高层还表示：法方知道澳大利亚在技术和交货时间上提出些质疑，但澳大利亚从媒体提及要订购核潜艇。法方解释道：我们不知道澳方想通过订购核潜艇来改变他们的战略，否则我们也会提出相应建议。 告知法方他们想改变战略，这是最起码的礼节。