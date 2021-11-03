马克龙设宴“送别”默克尔

执政16年的德国总理默克尔将告别政坛。11月3日她最后一次正式访问法国。设宴款待她的法国总统马克龙选择了勃艮第这一有古老建筑特色的城市博讷（Beaune）。法国总统还向默克尔颁发荣誉军团大十字勋章，象征法德坚固的友谊。

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当天17点半，法国总统马克龙及夫人在博讷（Beaune）市中心迎接来访的默克尔和她的丈夫约阿希姆·绍尔(Joachim Sauer) 。人群中有人高喊：默克尔你了不起！了不起！有一位长者靠近默克尔说：祝你退休生活幸福！当地人的热情可见一斑。

随后他们来到雅典娜书店（Athenaeum )；并参观了当地重要的一个酒庄伯恩济贫院（Hospices de Beaune）。1993年，时任法国总统的米特朗就是在伯恩济贫院和时任德国总理科尔举行了第63届法德峰会。

法国总统马克龙在当地伏旧园城堡（Chateau du Clos de Vougeot）为最后访法的德国总理默克尔设宴。红酒煮鸡蛋、葡萄干和松露制作的肉酱、夏洛莱牛肉 、鲜奶酪、勃艮第巧克力成为一套具有当地风味的美食。晚宴选配了2015年勃艮第伯恩丘白葡萄酒和2014年夏维隆酒庄夜乔治一级园红葡萄酒。主厨是米其林著名厨师沙皮伊( Yohann Chapuis)。

2017年选举获胜的马克龙心高气盛。马克龙在索邦大学发表就职演讲，沉稳的默克尔并没有立即回应他。但随着时间的推移，特别是欧洲面对新冠疫情的挑战，法国总统和德国总理共同推动了7500亿欧元的复苏基金，为疫情后的经济复苏打了基础。

德国总理默克尔执政16年间经历了四届法国总统。一次分别是希拉克、萨科齐、奥朗德、马克龙。