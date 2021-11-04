法国新冠案例再掀波澜 周一起39省学校再强制口罩

法国新冠案例再度有增多趋势。政府宣布，下周一起，39 个省学校校内再次强制戴口罩 。

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新冠感染率的增加导致此前卫生上的放松措施再次得收紧；而此前曾经有 79 个地区在教室里免于戴口罩。

法国政府于周三（11 月 3 日）宣布，由于新冠疫情扩散死灰复燃，周一将在 39 个省份的小学再次强制要求学生戴口罩。 这也是工会事先预期到的一项措施，但可能很难被接受。

政府发言人加布里埃尔·阿塔尔（Gabriel Attal）在部长会议结束时宣布：“在那些发病率不幸固定在每 10 万居民 超过50 人以上的省份”，学童将再次强制戴口罩。 他说：“这涉及到下周一 在39 个此前不再强制要求儿童戴口罩感的省份。”

根据教育部的一项公报指出，这包括了摩泽尔省、瓦兹省及塞纳河马内河省在内的39个省份。（上网时拷贝以上dd’d39个省份法文名）

因为这一新变化， 57 个大都市区和四个海外领土（留尼汪岛、瓜德罗普岛、马提尼克岛、圭亚那）的学生们现在必须从周一起，再度戴上口罩。

法国政府曾于9月宣布，在连续五天发病率低于每10万居民50感染案例的受疫情影响最小的省份，将可停止戴口罩。 但老师们不得不继续佩戴它。

根据教育部的数据，自 9 月中旬以来，因发现新冠病毒案例而关闭的班级数量在万圣节假期前首次小幅上升，达到 1,246 班，占全法国班级的 0.24%。按照规定， 小学课堂上若有新冠感染案例会导致关闭。 如果在初中或高中发生感染案例，只有未接种疫苗的接触病例学生必须自我居家隔离一周。