法方选用了中国造的军服？ 国防部出面辟谣

法国总统选举辩论敏感时刻传出部队选用了中国制造的军服。消息一传开，极右和极左派总统候选人向现政府发起了猛攻。国防部立即出面辟谣说：获得军方订单的两家企业都是法国公司；从生产和面料上都和中国分包商毫无关系。

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11月4日，一直提倡重视“法国造”的前工业振兴部长阿尔诺·蒙特布尔（Arnaud Montebourg）来到西南部塔恩省(Tarn)。蒙特布尔狠批此前国防部把一批重要的军服订单交给了中方。消息一出，极左派"法国不屈服党“党魁让-吕克·梅朗雄发推表示：法国部队不把订单交给塔恩的服装厂；难道中国军队也卖军服吗？是不是在背后开枪的人他们的价格就会更便宜些呢？

极右派“国民联盟”领袖玛丽娜·勒庞也不示弱地在推特上表示：法国国库的税收是用来补贴中国进口的吗？我们到了法国资金要支撑自己经济的时刻了。公共订单一定要拨给法国本土的制造商。

法国国防部立即在推特上表示：2019年法国最老牌的海魂衫品牌Saint James和男装企业Leo Minor 获得军方毛衣订单。不论是生产还是面料都与中国分包商毫无关系。

此后，让-吕克·梅朗雄再次发推表示：好就说军制毛衣不来自中国，但给Leo Minor 提供服装的不是来自摩洛哥就是来自突尼斯。让-吕克·梅朗雄批评说：地理位置近一些，但还是违反了消费“国货”的原则。

塔恩省Regain牌服装老板否认是他把假消息散播出去的。他表示：在订单上有输有赢；我们已经习惯了。部队这次订单我们没有拿到，但我们却获得了其他服装订单。

法国国防部发言人格朗让(Hervé Grandjean)对全天候商业电视台 BFM Business 表示：塔恩服装企业获得了军方1万5000件毛线衫的订单，总价值为50万欧元。