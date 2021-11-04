美酒音乐 默克尔这样与法国告别

德国总理默克尔与法国总统马克龙在勃艮第博纳作别。这是默克尔作为德国总理身份最后一次踏足法国。马克龙感谢默克尔4年以来接受了他作为年轻气盛，想要撼动的总统推动力，哪怕有急躁与冒犯。默克尔与马克龙合作初识充满分歧，但现在则相互理解与欣赏。巴黎与柏林翻过一页。

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据本台报道，11月3日星期三，默克尔在勃艮第中心地带的博纳，以总理身份向法国告别。马克龙组织了一次葡萄酒和美食之间的友好访问，以翻开法德关系十六年的一页，并向两国领导人之间度过的四年时光致敬。

对于默克尔身着总理服的最后一次访问，法国总统在被列为联合国教科文组织遗产地的葡萄酒庄园伏旧园酒堡（Chateau du Clos de Vougeot）的宏伟穹顶下欢迎她。这个仪式是为默克尔量身定做的，默克尔是一个音乐爱好者，喜欢听钢琴演奏。仪式一个更庄严的时刻，是向默克尔颁发大十字勋章，这是荣誉勋章中的最高荣誉。

在远离欧洲理事会会议正式的地方，马克龙在说告别的时候，一些话更具有个人色彩。马克龙说："我想感谢你接受了我这位急躁的年轻总统，该总统想撼动一切。你接受了这种动能，面对哪怕有时是无礼冲撞，你仍带着很多宽厚和智慧。"

据默克尔回答说："与法国总统们在一起时，我总是知道我们有相同的价值观，即使在开始时我们经常有不同的想法。我们一起已经获得要比我们各自做的多得多的成功。”

默克尔还带着另一个勋章离开，那就是塔斯文骑士团的勋章，该骑士团是一个颂扬勃艮第传统的兄弟会。

该报道称，开始时马克龙和默克尔有很多立场不同，现在却已经开始相互理解欣赏。巴黎和柏林之间一页正在翻过。