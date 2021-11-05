法国面临禽流感“高”风险 饲养农须封锁限制家禽行动

法国正面临禽流感的“高”风险，饲养农必须对饲养家禽采取封锁限制行动措施。目前为止，当局已在阿登省 (Ardennes) 和埃纳省(Aisne) 确认了三个受污染的农场。根据当局指出，法国目前处于对禽流感保持高度警惕的状态。

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禽流感病毒目前正在欧洲强烈传播之际，根据巴黎人报报道，法国农业和食品部长朱利安·德诺曼迪（Julien Denormandie）宣布，整个领土都处于“高”风险之中，。 农业部周五发布的新闻稿称，到目前为止，阿登省和埃纳省已发现三个受污染的饲养基地。法国农场等的各饲养家禽单位将不得不采取封锁限制他们的家禽行动。

这种风险水平的增加意味着所有家禽养殖场都将把他们的动物关起来，以避免与可能携带禽流感病毒的过境候鸟接触。 自上周以来，荷兰也出现了这种情况。 当局采取的另一项相关的预防，亦即将加强运输条件上的预防措施。

截止目前，欧洲已经发现130起禽流感疫情 因此，必须在饲养农场保护、庇护好家禽（不再采取自由放任家禽活动的露天饲养），禁止聚集鸟类（例如：为了比赛活动），并且不允许在动物园为鸟类强制接种疫苗，可以将它们限制或笼罩在保护网下。这些措施必须伴随着所有农场的日常监测，并将在传播风险高的地区采集禽流感病毒样本。

自 8 月初以来，在欧洲的野生动物或一些农场，特别是北海和波罗的海沿岸，已发现 130 起禽流感病例或感染病灶。