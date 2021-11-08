法国戛纳发生持刀袭警事件 调查朝向“恐怖主义”

周一（11月8号）上午，一名警察在法国南部城市戛纳警察局前被一名男子用刀袭击，凶手声称 "以先知名义 "行事，警察反击让凶手受重伤。法新社报道引述警方称正在超“恐怖主义”方向进行调查。

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法国内政部长杰拉尔德-达尔马宁（Gérald Darmanin）在推特上说：被刺伤的警察穿着防弹背心，虽然他受到精神惊吓，但幸运地是没有受到身体伤害。内帐部长今天已前往事发地点。

消息人士说，周一早上6点30分左右，在戛纳警察局门前，这名男子匆忙打开一辆停在路边的警车车门，用刀刺向第一名警察的 "胸部"，然后绕过车辆，攻击警车负责人，同行的另一名警察随后用两枪回击重伤了他，目前凶犯生命有危险。根据警方消息，另外两名警察被同事的弹片轻微击中。

据其中一个消息来源称，袭击者是一名37岁的阿尔及利亚籍国民，在警方和情报部门都没有他的备案和资料。也没有"激进行为"的前科。他于2016年合法抵达法后经常出入，他持有意大利居留证。

一位警方人士告诉法新社，虽然委托尼斯司法警察进行的调查将试图澄清袭击者及其动机，但国家反恐检察官办公室尚未受理，即使 "正在考虑恐怖主义线索"。 一位接近调查的消息人士告诉法新社："恐怖分子的线索暂时还没有得到证实，但正在研究中。“

法新社指出，自2015年以来，一系列圣战分子的袭击已经在法国造成260多人死亡。

马克龙的五年任期开始以来，法国已经遭受了17次伊斯兰教袭击。也已经挫败了36起袭击事件，包括2021年的三起。其中有几起袭击是用刀进行的，目标都是执法人员，这与圣战组织 "伊斯兰国"（EI）反复出现的口号相一致。

周一的袭警事件发生后，当地政界纷纷表示对警察局和警察的支持，祝愿受伤的警察尽快恢复健康。