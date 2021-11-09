法健康署建议勿为年龄不到30岁者接种莫德纳疫苗

法国高等健康署(HAS)建议，不要为 年龄30 岁以下民众接种莫德纳（Moderna）疫苗。健康署的这项宣布主要是基于一项研究结果，该研究指出，莫德纳疫苗会略微增加30 岁以下人群罹患心肌炎和心包炎的风险。

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“勿为 年龄30 岁以下民众接种莫德纳疫苗”，这是周一（8日）发表的由法国联合健康保险 (Cnam) 和药品管理局 (ANSM) 的（ Epi-Phare）机构牵头进行一项大型研究的重点结论。该研究是针对关5 月 15 日至 8 月31日期间在法国因心肌炎或心包炎住院的 12 至 50 岁病患群的案例，亦即​​919个心肌炎病例，以及917个心包炎病例的心脏炎症研究结果。 报告指出，第一大受到影响的是人体的心肌，第二大受影响的是心包，也就是包裹着心脏周围的那层膜。

正如药物警戒报告所显示的那样，法国的研究结果证实，辉瑞BNT（Pfizer）疫苗，尤其是莫德纳疫苗会增加接种后 7 天内发生的这些疾病风险，并且在 30 岁以下的男性中更常见。

鉴于这些研究结果，法国高等健康署建议“对于年龄 30 岁以下的人群，一旦有可用的辉瑞疫苗时，无论是为了初次接种还是为了接种加强剂，请接种辉瑞疫苗”。 相反，对于选择莫德纳疫苗的建议时该署指出，“莫德纳疫苗的效力似乎约略比较好一些，而且建议那些第一剂接种者可以使用莫德纳疫苗。并指出，对于那些年龄 30 岁以上的接种者，在接受第二剂疫苗注射时，开给半剂量的莫德纳”。