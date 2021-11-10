中台形象黄金交叉 中央社专访高格孚：中国神话一夕崩毁

台湾与中国形象近来在法国媒体、政界显然出现黄金交叉，中央社专访法国学者高格孚分析背后意涵。他表示，疫情是转捩点，让法国了解自己错估台湾，也让中国神话一夕崩毁。

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据该专访，有鉴于台湾近一年多来能见度提升，“台法文化奖”得主高格孚（Stéphane Corcuff）向中央社指出，是COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情让法国重新认识台湾。他说，台湾表现一直很好，只是之前因中国关系而遭忽略。而有效疫情治理的前提，必定是好的政治治理，“法国政治人物想到这些，才发现自己可能错估了台湾”。

他说，中国不仅可能是病毒起源，更操纵全球资讯、拖延世界卫生组织（WHO）决策，疫情期间中国形象开始改变。“我们迟至疫情才发现，中国不但不可靠，还可能是危险的伙伴”。高格孚说，法国的中国神话随着疫情一同崩毁。中国国家主席习近平在3、4个月内，毁了中国用30、40年达成的改革。他引用中文网民用语“总加速师”，称习近平把中国快速带向深渊。

但20多年前便警告中国野心的高格孚认为，法国还没完全看清其极端手段。“我指的不是中国或中国人，而是中国共产党。他们总想要把这些划上等号，但中国人其实是可恶中共政权的第一受害者”。

作为里昂政治学院（Sciences Po Lyon）亚洲校际交流负责人，高格孚提到台湾在学生间变得非常热门。他说，2010年间，每年到中国的学生约6人；台湾则是2到3人。但中国的形象恶化，甚至有交换生在中国遭到杀害，导致学生对于到中国交换感到迟疑。2019年，去台湾的人数超越中国。去年疫情，原本已申请要去中国的人数是3人，要去台湾的则是7、8人；而今年，17名学生到台湾，香港3名，中国挂零。

面对大批学生询问到台湾交换，学校还需新增名额。有人问高格孚是不是在课堂上帮台湾宣传或批评中国，他回复：“中国是自己的最佳负面代言人，我们什么也不用做。”

中国影响力渗透在法国也备受争议，高格孚表示，每个国家都希望影响他国，但中国和其他国家不同之处在于，它并非民主国家。更甚者，中国企图利用“锐实力”（sharp power）破坏西方民主国家稳定，并分化舆论、媒体与政治人物对中国的态度。高格孚认为：“尽管台湾能见度提升，尽管发现中国欺骗和操纵，但我们还不了解事情严重性。到现在，中国已利用机会发展科技、核能等。我们豢养了这头正在吞噬我们的怪兽。”

记者询问此是否为法国反思一中政策的时机，高格孚表示，一中政策很少被讨论。但在美国，情势已经发生转变，白宫已把一中“政策”改为“策略”：前者为中国强制；后者则是可根据美国利益而调整，且不表示不得同时承认台湾。

他指出，法国一中政策是历史遗存，然令人惊讶的是，这个外交关系换得的，竟是中国禁止法国和另一个主权国家中华民国进行交流。

高格孚说：“中国用贸易让我们闭嘴后，便开始‘外交扼杀’台湾，禁止我们与台湾进行外交。”但他认为，这个手段不高明也不有效，因许多国家都与台湾保持多元关系，与台湾的官方交流近来更日益增加。换言之，习近平的外交扼杀不会阻止台湾前进，只会惹怒台湾人。“中国眼下无法攻打台湾，就如过去他们做不到一样。他们在准备，等待时机到来。若我们停止支持台湾，中国就会入侵。所以一定要加强支持台湾，让他们无法攻击，因为风险太高，可能会陷入我所谓‘中共治理瓦解’的窘境。我深信，攻打台湾之日，便是中国共产党终结之始。”

然高格孚也强调，中国仍是世界重要的盟友，14亿中国人也因自由遭剥夺而受苦。

最后，高格孚用中文向中央社表示，台湾和中国是两个各自具有独特性的国家与社会，“认同是建构的，它会改变，也是多元的。”他说：“台湾是很重要，它不仅是西方国家推动的普世价值的重要支持者，更发展出新的‘数位民主’，它的地缘政治与世界价值重要性，远超台湾的地理面积。”