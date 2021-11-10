巴黎恐袭案世纪庭审：奥朗德今要出庭听证

法国特别巡回法庭巴黎2015年11月13日恐怖袭击庭审，今天召唤前总统奥朗德到庭听证。奥朗德今天周三在高度安全的情况下参加11月13日的巴黎遭恐怖袭击案审判，奥朗德被一个受害者协会引为证人。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称，在10日13时前恢复听证时，这位前国家元首尚未到达巴黎特别巡回法庭的律师席。他被 "巴黎生命 "协会传唤，该协会是法庭审判的民事方。

诉讼开始后，辩护律师对包括奥朗德在内的几位证人的证词提出质疑。据马丁-梅钦说："我们只想让这成为一次审判，仅此而已"，而不是 "纪念仪式和平台"，也不是 "一场表演"。据梅钦说，我今天早上读到，"这是第一次有总统来巡回法庭作证"。很好! 但它会为我们做什么呢？"

梅钦的其他辩护律师同事也对计划中的专家和政治家的到庭听证会提出异议，他们坚持说，根据刑事诉讼法，证人必须提供关于 "事实 "或被告的 "个性和道德 "的要素。

辩护防守方并不总是观点一致。据主要被告的律师之一马丁-维特斯说，“在萨拉赫-阿卜杜勒的案件中，我们认为听取奥朗的证词没有问题。"

该案自9月8日开庭以来，奥朗德的名字已经在法庭上多次响起。

据该报道，值得注意的是，在巴黎和圣德尼杀害130人的恐怖突击队唯一幸存的成员萨拉赫-阿卜杜勒姆在被告席里为2015年11月13日的圣战主义袭击辩护，以回应法国及其时任总统的外交政策。据萨拉赫-阿卜杜勒姆在审判的第六天说："奥朗德知道他攻击叙利亚的伊斯兰国所承担的风险。” 这位32岁的恐怖袭击者还声称，11月13日 "针对法国 "和 "平民 "的行为 "没有任何个人因素"。

在为期五周的受害者听证会结束时，奥朗德的名字再次被提及，这次是由袭击巴塔克兰圣战者提出的：留在剧院的录音机记录了整个袭击过程，特别是袭击者的说法。恐怖袭击这说，"你只能怪你的总统奥朗德，"在法院10月28日播出的这段几分钟的录音中，我们多次听到两个镜头之间的声音。

法新社说，萨拉赫-阿卜杜勒姆对弗朗索瓦-奥朗德的态度将是怎么样的？民间党派无疑会对这位前国家元首提出质疑。

在发言中，一些民间团体表示他们需要从当局那里得到答案，特别是关于在威胁最大的时候没有能力挫败法国的大规模袭击。袭击事件的幸存者和受害者的亲属也对法国在中东的政策后果提出质疑，一些人在法庭上公开指责法国。

前总统奥朗德在该案审判开始前对法新社说："我知道这些争议，但这是是民主体制的一部分，要求解释是受害者家属的权利。其中一个关键问题是 "要给出答案"。这位前国家元首补充说："在那个晚上，所作出的决定，我完全认为它们是适当的，" 奥朗德驳斥了法国方面的任何失败指责。

据“巴黎生命”协会主席阿瑟-德努沃（Arthur Dénouveaux）解释说，奥朗德被引用 "因为他在任何时候都在 "袭击事件之前、期间和之后，因设立了受害者事务国务秘书，并决定 "在叙利亚投入更多的武装部队"。

2015年11月13日晚，奥朗德正在法兰西体育场出席法国与德国的友谊赛，第一名自杀式炸弹袭击者 在体育场前自爆，迫使国家元首匆忙离开。甚至在袭击巴塔克兰剧院之前，圣战分子在那里进行了大屠杀并将观众扣为人质，奥朗德就在电视上向法国人民发表讲话并描述了这种恐怖袭击情况：指"这是一种恐怖"。那天晚上，奥朗德宣布全国进入紧急状态。