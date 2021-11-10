法国宇航员佩斯凯将回德国科隆欧洲宇航中心

在 Crew-2 的四名机组人员停留国际空间站长达六个多月后，SpaceX 9日成功将他们从国际空间站接回地球，并为下周将另一组四名机组人员送到国际空间站铺平了道路。法国宇航员佩斯凯第一个走出“龙”飞船。他在美国休斯敦检查完身体之后，将先返回德国科隆欧洲宇航中心。在三周内，它将接受一系列科学测试，旨在观察长期停留在轨道上对人体的影响。然后他将返回法国休整。

广告 继续浏览后续

Crew-2 机组人员包括 NASA 宇航员 Shane Kimbrough 和 Megan McArthur、日本宇宙航空研究开发机构 （JAXA）宇航员 Akihiko Hoshide 以及欧洲航天局（ESA）宇航员佩斯凯 Thomas Pesquet。

该小组于 4 月 23 日搭乘 SpaceX 猎鹰 9 号火箭发射到空间站，这是 Crew-2 任务的一部分。他们的飞行也标志着 SpaceX 第三次将宇航员送入国际空间站，然后将他们安全带回。

IT之家了解到，这类旅行是 SpaceX 通过 NASA 的商业载人计划（Commercial Crew Program）签订合同的一部分，该计划要求私营公司运送 NASA 的宇航员和国际合作伙伴往返国际空间站。