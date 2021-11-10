法宣布替年逾65已两剂疫苗者施打加强剂 采“六个月及五周”通行证原则

法国政府周三（10日）宣布，接种过两剂新冠疫苗年逾65岁的民众，接种满6个月后应接种加强剂，否则再过5周，其先前的疫苗接种通行证将失效。

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就在法国总统马克龙发表晚间八点新闻联播电视讲话的第二天，政府发言人加布里埃尔·阿塔尔 (Gabriel Attal) 于 周三（10 日）在 France Info 广播电视台上，向法国民众提供《售后服务》。 前一天，法国国家元首电视上宣布，65 岁以上的健康通行证有效期将以 12 月 15 日起的第三剂注射为条件。阿塔尔提出了疫苗接种的“激励逻辑”。

阿塔尔并进一步指出，从 12 月 15 日起，对于之前注射过两剂疫苗的年长者采取“六个月及五周”的原则。也就是，接种过两剂新冠疫苗的65岁以上民众，接种6个月后要，还有5周的时间接种加强剂，否则再过5周，其先前的疫苗接种通行证将失效。

将因此必须接受加强剂。 对于那些最近才接种第二剂疫苗者，也就是接种时间较晚者，他们的健康通行证有效期的推算法也同样采取这项“六个月及五周”的原则一样，就是在其第二剂期满六个月后准备施打第三剂疫苗

根据统计，马克龙总统发表电视讲话后，立即有约10万民众电话预约接种第三剂疫苗。

50 岁以上的人，也有资格从“12 月初”就开始接种加强剂疫苗，将可以“在那个时候或之前”预约。 然而，他们的卫生通行证没有暂停的问题。至于那些有合并症患者，也不会受到有效期的限制问题。

因“出于法律和技术原因”，对于合并症患者，通行证 “过去知道你的年龄，但不知道你的病状”，阿塔尔解释并坚持说：“但让这些人接种加强疫苗非常重要。”