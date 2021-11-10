马克龙昨晚电视讲话 评论指总统与选总统衣钵模糊技巧

法国总统马克龙11月9日星期二的电视讲话，宣布了两项关于健康的消息：为老年人和体弱者提供预防新冠疫苗的加强剂，以继续享受有效的健康通行证，并将加强剂活动从12月延长至50岁以上的人。评论注意到，马克龙在27分钟的演讲中，大部分时间都在为他的执政记录辩护，并概述了他未来的竞选轨道。

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这是马克龙上任以来所做的第9次全国电视讲话。但讲话中有词用了十八次! 据本台报道称， "工作 "一词马克龙讲了18次。鉴于正值总统选举，他将这国词汇以及词汇意义放在了演讲的核心位置。马克龙说，"今天，和昨天一样，你们可以看到，工作仍然是我们的指南针，是我们行动的红线"。

马克龙提及继续改革。评论说，马克龙向右倾斜。诚然，养老金改革已被明确放弃--"今天不具备重新启动这个项目的条件"--但失业保险改革仍被保留。"没有证明他们正在积极寻找工作的求职者将被暂停其福利。”

马克龙还宣布了关于争取碳中和的基调：这必然涉及到核电的再启。"为了保证法国的能源独立，保证我国的电力供应，我们将在几十年来首次在我国重新启动核反应堆的建设，并继续发展可再生能源。"

马克龙的讲话引发批评。在左翼，生态学家们谴责这一重启新核电站建设的决定。Julien Bayou是Europe Ecologie les Verts的秘书长："我不感到惊讶，但我感到震惊。不能由总统这样宣布，不经任何辩论，就说我们要走核计划的危险道路。(......)这确实是坚持核电的错误道路"。

马克龙的讲话最后，将矛头指向了极右派，谴责 "民族主义的回归"。本台说，这是一位正在一点点穿上候选人衣钵的总统的结束语。