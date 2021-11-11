一战停战日纪念 马克龙与贺锦丽也一同缅怀二战盟军抵抗老兵

今天虽然是一战停战纪念日，法国总统马克龙今天主持仪式，隆重为一名二战抵抗战士灵柩移葬。美国副总统贺锦丽将出席该仪式。美国副总统贺锦丽昨天与丈夫共同瞻仰了二战美国军队士兵墓园。马克龙与贺锦丽今天下午将共同出席巴黎和平论坛。

广告 继续浏览后续

在去世一个月后，法国最后一位抗战老兵休伯特-杰曼（Hubert Germain）在1918年11月11日停战纪念日，在马克龙的见证下，于周四在瓦勒里昂山Mont-Valérien下葬，享年101岁。

随后将举行两个仪式，先是在凯旋门，然后是在第二次世界大战期间处决抵抗战士的主要地点瓦勒里昂山，10月12日去世的101岁的杰出抵抗战士的遗体将被安葬在法国二战士兵纪念馆的地下室。

据法新社说，1960年6月，戴高乐在为苏雷兹（位于Hauts-de-Seine）的纪念馆举行落成典礼时，曾表示希望将拱顶下的9号墓室留给解放勋章的最后一名成员，戴高乐设立解放勋章是为了 "奖励在解放法国及其国家的工作中表现突出的民众或军事个人或民间团体"。

法国有1038人，包括6名妇女，获得了解放战士的称号。休伯特-杰曼是他们中的最后一个。

周四，据解放战士组织全国代表克里斯蒂安-巴蒂斯特将军说，"休伯特-杰曼是最后一名解放战友，将与他的1037名同伴一起象征性地长眠于瓦勒里昂山。"

直至昨天，在等待这一最后的致敬时，法国人可以在在荣军院穹顶下覆盖着蓝白红旗的他的灵柩前表达敬意。

星期四上午，休伯特-杰曼的灵柩将被安放上一辆AMX-10型坦克，在共和国卫队的护送下驶上香榭丽舍大街，参加传统的停战仪式，美国副总统卡马拉-哈里斯将出席该仪式。

马克龙随后发表讲话，根据他10月15日在荣军院举行的致敬仪式上所说的话，他将向休伯特-热尔曼致敬。

杰曼后来成为戴高乐党派议员，在蓬皮杜治下担任部长。

仪式结束后，车队将前往瓦勒里昂山，在国家元首的见证下，于下午2点30分进行最后的悼念。根据爱丽舍宫的说法，仪式将在 "最简朴和安静的状态下 "进行，只播放《马赛曲》和《游击队圣歌》。总统府说，马克龙将独自在墓室中的灵柩前，按照休伯特-杰曼的愿望，在灵柩上放置一个洛林十字架，此十字架在巴黎圣母院大教堂屋顶木材上也有雕刻。

这个仪式来自戴高乐为纪念1945年11月11日而所作要求。这一年，15位男女抗战战士遗体在瓦勒里昂山上得到安葬，后来又有第16位加入，象征着1939年至1945年期间法国的二战抗战。

法新社说，据《巴黎人报》报道，国民大会党的总统候选人玛丽娜-勒庞希望参加今天对休伯特-杰曼的悼念活动。然而，爱丽舍宫拒绝让她出席，理由是没有任何议员或政党领袖被邀请参加不对公众开放的仪式。

美国副总统哈里斯从周二开始访问巴黎，周三下午与她的丈夫道格-艾姆霍夫一起前往苏雷恩斯的美军墓地，那里埋葬着1565名美国人。在白宫看来，这个地方象征着两个盟国的 "共同价值观"。随后，贺锦丽在爱丽舍宫受到了马克龙的接见，马克龙坚持认为法美合作具有 "关键 "性质。

周四，在瓦莱里安山的仪式结束后，法国总统马克龙和美国副总统哈里斯将在巴黎和平论坛上再次会面。