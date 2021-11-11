七末祭 ：那个让黄雀飞向自由的义者

图2：保罗邀请流亡者在巴黎寓所包饺子，并邀请专程来法的孟飞龙。图为保罗（右）与梦飞龙（左二）洽谈相关事宜。（1989年11月7日） 图4：MZ在巴黎索邦大学成立盛况。（1989年9月22日） 图6：王军涛出国伊始，即为引起“风波”的老木“开脱”。左起：老木（已故）、王军涛。右一为原红宝石餐厅老板鲁念华（已故）。（1994年6月3日）

（作者：八九流亡记者，旅法媒体人安琪 ） 曾任法国驻香港领事馆副总领事孟飞龙（J.P.Montagne）先生，于9月21日在法国逝世，享年69岁（1952－2021）。三十多年前，一大批被通缉或人身受到威胁的学生领袖、知识分子、工 人、企业家等人士被迫走上了逃亡之路。一水之隔的香港，以香港支联会为首的各种社会力量总动员，成为史无前例的大批中国流亡者的首要“通 道”。当他们逃到香港，通过港支联寻求第三国庇护时，或许出于某种不为他人所知的“策略”，美国紧闭大门，除了点名要被首批通缉的严、陈、万、康等人外，其它一概拒之门外。英国紧随美国之后，严守边关。而法国则张开双臂 无条件地迎接这些被理想和悲情冲击的人们，"始作俑者"是在香港“第一线”的法国驻港副总领事孟飞龙，他以 “先斩后奏”的方式，当机立断，解了港支联的“燃眉之急”。

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是时，社会党党魁密特朗统领的法国，在国际社会颇具大国风范。刚刚三十出头的燕保罗（逝于2014年），作为一 名忠实的社会党员，是外交部副部长的内阁成员。因了这个“便利”，保罗接应了港支联转到法国驻港副总领事孟飞龙那里，再由孟飞龙送往法国的流亡者。据说支持这一切的，还有一个重要的幕后人物，就是时任法国外交部亚洲司司长的马腾（C. Martin）。1989年6月3日，他正好在中国旅行，住在比邻天安门广场的北京饭店，与“六四”屠杀擦肩而过。他们三人的共同点是，喜欢中国，热爱中国传统文明和文化，都讲一口流利的中文。

同年7月14日，法国政府邀请首批抵达巴黎的中国流亡者参加法国国庆200周年大典，赋予这一行动以正义性和合法性，充分彰显了自由、平等、博爱的理念。

当时中国流亡者中的大多数，可能并没有完全理解，法国的人道关怀是具普世价值的一种姿态，并不倾向于某个国家、某个流亡组织或者个人。（摘自安琪「天若有情天亦老」天若有情天亦老—“黄雀行动”与燕保罗的人道情怀及其它）

三十年后有人问孟飞龙：“当时你为何那么勇敢，发签证让他们走，你有没有问过上级？”孟回答说：“要救一个人的生命，你会问谁？那应该及时救他吧。”问者敬意肃然。

曹植《野田黄雀行》诗曰：“拔剑捎罗网，黄雀得飞飞”。

今天是孟飞龙先生逝世七周（49天）忌日，谨此缅怀这位让黄雀飞向自由的义人

（安琪 2021年11月9日于巴黎）

附录：

孟飞龙先生永远活在我们和中国人民心中

严家祺 高皋

读到安琪纪念孟飞龙先生逝世七周的文章，深感悲痛。

我们一大批在六四后逃往香港的人，人生历程首先因孟飞龙而改变。我总以为，未来的路不论怎样曲折，六四的真相一定会恢复，正义的阳光一定会照耀中国大地。在那一天，我们要与孟飞龙、马腾（Martin）、马赫雅娜（Marianne Bujard）、燕保罗（Paul Jean-Ortiz）、傅磊（Pierre Fournier）、谭三山（Doan）、白夏（ Beja ）、潘鸣啸（Michel Bonnin）等人一起高兴、庆祝。32年的漫长岁月，法国友人、燕保罗、孟飞龙一个一个离开了这个世界，从中国逃亡到法国的老木、锺敬文、张健和陈一谘，也一个一个离去。想到天安门母亲32年的苦难，这是说不尽的无尽悲痛。孟飞龙先生永远活在我们和中国人民心中。

（2021-11-9写于Washington DC近郊）