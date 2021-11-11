马克龙今启动巴黎和平论坛 贺锦丽出席预示美国回归国际参与受好评

法国总统马克龙和美国副总统卡马拉-哈里斯即贺锦丽今天周四启动巴黎和平论坛，今年的论坛致力于减少全球鸿沟，其中涉及重要的数码经济。新冠病毒疫情"大大扩大了南北鸿沟"，东西方关系也再次变得非常复杂，因此论坛的核心主题是全球鸿沟。

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据法新社今天报道称，预计约有30位国家元首和政府首脑将出席这个由马克龙最初发起的第四届年度活动，该活动将持续到周六，并与周五举行的利比亚问题国际会议相吻合。

来自撒哈拉以南非洲的几位国家元首（科特迪瓦、尼日利亚、塞内加尔、利比里亚、博茨瓦纳等），以及埃及总统阿卜杜勒-法塔赫-西西和塞尔维亚和科索沃总理都将出席会议。

这个论坛创建于2018年，旨在建立一个世界决策者在巴黎的定期会议，类似于在达沃斯讨论经济问题或在慕尼黑讨论安全问题的做法，每年年初的达沃斯与稍后的慕尼黑两个论坛是非常受欢迎受聚焦的活动。

据巴黎和平论坛总干事贾斯汀-瓦伊塞Justin Vaïsse解释说，"论坛目的是提供一个平台，让各国和其他参与者能够就气候、健康、社会和团结经济以及网络数字问题等广泛的主题进行会晤。"

国际组织（世卫组织、国际货币基金组织、非洲开发银行、世界粮食计划署等）、公司（微软、谷歌、Youtube等）、非政府组织和基金会（梅琳达-盖茨、乔治-索罗斯等）的领导人也将参加三天内安排的各种小组讨论。

据瓦伊塞说：多边主义正在挣扎，我们需要所有能够给我们带来一点国际协调、一致和在威胁我们所有人的问题上取得进展的力量。他说，从这个角度来看，美国副总统卡马拉-哈里斯的出席预示着美国在特朗普总统抵制巴黎和平论坛四年后重新参与多边问题。

据评论，新冠病毒疫情"大大扩大了南北鸿沟"，东西方关系也再次变得非常复杂，因此论坛的核心主题是全球鸿沟。

马克龙和卡马拉-哈里斯将于周四17:00（格林尼治标准时间16:00）在Grande Halle de la Villette正式宣布论坛开幕，同时出席的还有尼日利亚总统穆罕默德-布哈里和孟加拉国总理谢赫-哈西娜。

然后，他们将参加一个关于国际数字监管的小组讨论，旨在评估与网络安全、打击网上恐怖主义和暴力极端主义内容或社交网络上的虚假信息有关的一系列倡议包括巴黎呼吁、基督城呼吁等。

而人工智能全球伙伴关系（GPAI）将提交一份关于这些技术的 "负责任和道德的使用 "的报告，微软总裁布拉德-史密斯将出席。

据爱丽舍宫称，这一伙伴关系汇集了民主国家19个成员（加拿大、日本、美国、欧盟等），并打算扩大到非洲、亚洲和拉丁美洲。

在此之后，马克龙将主持一次关于保护网上未成年人的闭门会议，会议结束时将发出 "行动呼吁"，并计划在2022年举行两次会议。

打击误导信息和监管扰乱低地球轨道的空间碎片垃圾，也将是治理举措的核心。

无国界记者组织秘书长克里斯托夫-德洛瓦（Christophe Deloire）将于周六主持介绍国际信息与民主观察，据他批评说，"对民主的破坏相当于IPCC对气候的破坏"。

在巴黎政治学院国际关系教授贝特朗-巴迪（Bertrand Badie）看来，国际问题的 "日益复杂性和紧迫性 "正在导致这种 "论坛的倍增"，例如在巴黎举行的论坛或秋季初在诺曼底举行的和平论坛。他告诉法新社："这需要反思、想象、重塑概念和愿景碰撞。