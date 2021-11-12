法国布列塔尼发现一种特异新变种病毒

就在法国总统马克龙发表电视讲话的3天后，传出卫生当局在法国西部布列塔尼地区发现一种与其他新冠变种病毒非常不同的新变种病毒。

广告 继续浏览后续

根据费加罗报报道，于卫生当局 10 月在法国西部菲尼斯泰尔省的一所学校中发现了这种新变种，而且它与之前的其他变种非常不同。 在其传播得到控制之前，18 名学生和 6 名成年人已经被感染。

那么，法国的第五波新冠疫情会是从布列塔尼开始吗？ 据《le Télégramme》日报的报道，在菲尼斯泰尔的班纳勒镇( Bannalec )发现了 Covid-19 的新变种病毒。

据悉，有18名儿童和 6 名成人被感染，第一次感染可以追溯到 10 月 15 日在班纳勒小镇的 一个叫莫纳欧兹屋夫(Mona Ozouf)的学校。 学校的12个班级中首先关闭了2个班级，然后是另外2个班级，接着，又关闭了3个班级。

卫生当局在识别这种新变种病毒方面进展缓慢，而且这个新变种病毒与之前观察到的其他的变种大不相同。《le Télégramme》日报援引一位有影响力的健康部门工作人员的话说：“这种识别延误是一个错误。” 但据布列塔尼地区卫生局称，目前情况已得到控制。