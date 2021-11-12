如何应对中国与俄罗斯：梅郎雄等批马克龙立场童稚

法兰西不屈服党领袖，总统候选人让-吕克-梅朗雄周五对现任总统马克龙关于与中国和俄罗斯关系立场批评说是童稚。另一名主权主义者总统候选人尼古拉-杜邦-艾格南也批评马克龙对俄罗斯外交立场 "幼稚"。

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据法新社说，法兰西不屈服党的总统候选人让-吕克-梅朗雄Jean-Luc Mélenchon周五对马克龙关于与中国和俄罗斯关系的 "幼稚观点 "表示遗憾，而主权主义者尼古拉-杜邦-艾格南称马克龙 "幼稚"。

梅朗雄在接受《费加罗报》采访时说："对这俄罗斯与中国两个大国采取这种紧张关系是荒谬的。” 他被问及俄罗斯和中国没有参加巴黎和平论坛的问题，而马克龙和美国副总统卡马拉-哈里斯于周四启动了该论坛，这是法国国家元首在外交方面日程特别紧张的一周的一部分。

据这位爱丽舍宫候选人梅郎雄说，"如果他们不在这里，他们就没有被邀请。这个论坛表达了马克龙总统的幼稚愿景。"

法国总统马克龙周五将举行一系列双边会议，并在下午主持一个关于利比亚的国际会议。" 据梅郎雄认为，凭借盎格鲁-撒克逊伙伴体系的魔力，绕过各国，马克龙将把自己的想法强加给世界...... 但国际关系的原则仍然是并且在未来很长一段时间内是国家与国家之间的联系"，据梅郎雄说，"对俄罗斯的制裁毫无意义"。梅郎雄还说，"我不相信俄罗斯或中国具有侵略立场。"

该报道说，在 "欧洲一台 "上，尼古拉-杜邦-艾格南Nicolas Dupont-Aignan呼吁法国 "走出这种好人在一边、坏人在另一边的幼稚的外交政策观"，他并表示欧盟对俄罗斯的制裁是 "不公平的"。

据尼古拉-杜邦-艾格南说："欧洲的未来在于与俄罗斯建立一个伟大的联盟：俄罗斯有原材料，俄罗斯有自卫的意愿，俄罗斯在中东是不可或缺的，我认为法国将受益于“炸毁制裁”（......），与普京找到一个明智的外交关系。

据该报道，大约30位国家元首和政府首脑正在参加第四届巴黎和平论坛，该论坛将在巴黎持续到周六。