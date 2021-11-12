巴黎市政府建筑12日晚披挂蓝色彩灯声援维吾尔人

比利时首都布鲁塞尔地标建筑原子球塔2021年11月12日晚，以蓝色灯饰，向受迫害的维吾尔人表达支持

巴黎市政厅建筑11月12日晚间将点亮蓝色彩灯装饰，向受到中共当局迫害的维吾尔人表达支持。同一天，欧洲联盟总部所在地布鲁塞尔的地标建筑原子球塔也将披上蓝色灯饰，声援维吾尔人。

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已正式宣布代表社会党参加明年4月的总统竞选的巴黎市长伊达尔戈一个月前，曾现身10月2日海外维吾尔人在巴黎市中心组织的抗议活动。当天，她在其推特账号上宣布两项措施，一是在巴黎成立一个维吾尔人之家，另一个就是在11月12日这一天，让市政厅建筑披挂起蓝色灯饰向维吾尔人表达支持。伊达尔戈当时的推文写道：巴黎与受迫害的人站在一起。

今晚的活动时间是18点至22点。

一直积极活动呼吁欧洲各国政府关注新疆维吾尔人遭到的迫害的欧洲议会法籍议员格鲁克斯曼其推特账号发布消息称，布鲁塞尔的地标建筑、被看作是比利时的“埃菲尔铁塔”的原子球塔12日晚也将亮起蓝色灯饰，声援维吾尔人。

近年来，越来越多的海外媒体和学者的独立调查，揭露新疆所谓教培中心任意关押上百万维吾尔人，引起国际社会广泛关注。

世界各地的维吾尔人在11月12日这一天纪念东突厥斯坦共和国日。据维基百科介绍，1944年11月12日，一批维吾尔人、哈萨克人曾在苏联支持下，在新疆北部宣布建立起一个独立政权。 但该共和国最终在国共内战以及由此相关的国际关系格局动荡中结束。

另外，世界维吾尔代表大会也自12日起至14日在捷克首都布拉格举行全代会，换届改选领导团队。