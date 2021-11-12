法国总统府又遇麻烦？ 疑似府内强奸案媒体曝光

法国总统府今天被媒体聚焦，解放报最早曝料一起强奸案已经立案调查。涉案人员是总统府内一名军官，受害者则也是一名总统府工作的女军人。总统府拒绝对事件发表评论，指从不对司法调查案表态。据消息说，总统府已经采取措施，对受害者给予必要保护措施。

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据法新社今天报道说，继贝纳拉事件之后，法国总统府总部又出现了新的敏感案件？一名总统府的军事顾问工作人员被另一名女性士兵指控于7月1日强奸了她，涉案者目前正在接受调查。

据法国解放报在揭露这一事件的文章中称，事件发生在7月1日爱丽舍宫顾问工作人员的办公场所，当时正值举行三名工作人员的欢送会。事件发生在马克龙离开后欢送会不久，马克龙当晚发表了公开讲话。

据参加欢送会的一名年轻女性士兵说，她遭到了一名男子的性暴力，他也是一名军人和军官。据该日报报道说，这两名军人被分配到特别参谋部，每天在一起工作，他们并且相互认识。

据《解放报》补充说，这名年轻女子在事发后的几个小时里向总统府所在第八区警察局登记报案。

一位司法界人士证实了解放报的信息，巴黎的一名预审法官于7月12日以 "强奸案 "立案调查。

据消息来源告诉法新社，"调查仍在进行中"，7月12日，在预审法官对涉案的审讯结束时，被指控的军官仍"被置于 "协助证人的地位，这种地位比被告的地位要罪轻。

据爱丽舍对法新社说，总统府从不对正在进行的司法案件发表评论。

马克龙担任总统期间，国家元首的一名雇员即私人安全顾问贝纳拉Alexandre Benalla被指控有其他不当行为。这一事件引发了一场法国高层政治地震，余震震荡了许多个月，从新闻披露到国民议会，震动了国家的巅峰。

爱丽舍宫被指责为在惩罚贝纳拉时没有尽心尽力。

据法新社，贝纳拉于11月5日被判处三年监禁，其中包括一年的坐监但在住所佩戴电子手环服刑，主要原因是在2018年5月1日的示威中他使用暴力，并引起了一场丑闻。当天，这个不为人知的贝纳拉作为观察员出现在安全部队中，被拍到在巴黎拉丁区中心地带的暴力示威活动中对示威人群施暴。

据报道，在这个新案件中，爱丽舍宫今天周五告诉《解放报》和法新社，"一旦当局得知这些事实，就立即采取了措施：倾听、支持和陪伴受害者，立即将受害者调离，并远离受指控的涉案者。

据《解放报》说，一位接近此案的消息人士向强调，"自贝纳拉事件以来，只要爱丽舍宫的员工有不当行为，总统马克龙的幕僚长帕特里克-斯特佐达就铁面无私，毫不妥协，毫不容忍。

据法新社说，法国军方陆军部不愿对此案件立即发表评论。