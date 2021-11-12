联合国教科文：今庆成立75周年

联合国教科文组织今天庆祝成立70周年。法新社评论说，1946年在第二次世界大战的废墟上创建的联合国教科文组织，渴望通过文化、科学和教育来建设和平。如果说这种虔诚的希望没有经受住现实的考验，那么在周五庆祝成立75周年的该组织却有许多成功之处。

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据法新社说，联合国教科文的雄心勃勃的座右铭以十种语言镌刻在位于巴黎总部的石墙上："既然战争始于人的思想，那么就必须在人的思想中构建和平的防线。

今天周五下午，约28位国家元首或政府首脑将出席在巴黎举行的纪念该机构成立75周年的仪式。他们将走过最伟大的知识分子访问过的教科文：在法国方面，人类学家克劳德-列维-斯特劳斯在1952年在此发出了反对种族主义的呼吁。马里作家Amadou Hampâté Bâ在1960年于此呼吁保护非洲口头传统。同年，另一位作家安德烈-马尔罗（André Malraux），当时的法国部长，在联合国教科文组织发表了一个影响深远的演讲："只有一种行为，无论是星座的冷漠还是河流的永恒淙淙都无法战胜，这就是人类从死亡中抢夺东西的行为。”

当时的努力是为了拯救阿布辛贝勒神庙，该神庙建于公元前13个世纪，有可能因埃及阿斯旺大坝的建设而被掩埋。但在联合国教科文组织的指导下，这些巨大的礼拜古建筑被一石一石地切割出来并被搬移。

法新社说，这个不朽的项目是1972年签署的联合国教科文组织最著名的《世界遗产公约》的基础，该公约今天保护着167个国家的一千多个文化和自然遗址。

据法国巴黎索邦大学的研究员、该机构和联合国的专家莫雷尔Chloé Maurel指出："在存在了75年之后，教科文组织的记录是了不起的"，特别是在保护遗产方面。据这位历史学家在给法新社的书面答复中继续说道，这更是因为教科文组织一直是一个许多发言者自由表达自己的论坛，一个南方国家宣扬自己的地方。"

然而，联合国教科文组织在20世纪40年代和50年代 "没有支持非殖民化运动"，因为 "在其最重要的创始成员中，有重要的殖民国家"，即法国、英国和比利时，据联合国教科文自己在2009年发表的一项研究中指出，教科文不想冒得罪这些国家的风险"。

据莫雷尔说，即使在今天，"尊重政治正确和不冒犯任何成员国的需要，限制了教科文的言论自由。"

纵观其历史，联合国教科文组织一直试图通过长期讨论的公约来确定标准，如关于版权（1952年）、非法贩运文化财产（1972年）和非物质文化遗产（2003年）的公约，这些公约花了60年才签署。

教科文也经常被批评为缺乏活力和没有具体成就。

据法国巴黎第八大学讲师、关于教科文组织在马里工作的论文作者Mathilde Leloup说：最初，教科文组织的设计并不是为了运作。据Mathilde Leloup说："它是一个极其严谨的法律性组织，基本上发挥着规范的作用。据她指出，教科文还在资金很少的情况下运作，这 "使其难以在实地开展大规模行动"。其预算每年只有约7亿欧元。

然而，在2015年，联合国教科文组织使马里工匠得以修复廷巴克图陵墓。它参与了摩苏尔和贝鲁特的重建工作，前者在与 "伊斯兰国 "的三年城市战中被摧毁，后者在2020年港口爆炸中被毁。

除了美国、以色列和列支敦士登，世界上所有国家都是成员。华盛顿和特拉维夫在2017年退出了联合国教科文组织，因为这个位于巴黎的联合国组织承认巴勒斯坦是一个成员国。

联合国教科文组织总干事奥黛丽-阿祖莱说，正在与美国进行对话，希望美国能重新加入教科文组织。法国人阿祖莱的四年任期已于本周二延长。

据教科文负责传播总监Matthieu Guével说， "教科文组织是一个充满项目的年轻女孩：75岁是青春的黄金时期。教科文的新鲜感和创新是完整的。" 他还说："联合国教科文组织保护埃及的金字塔、中国的长城、马丘比丘、普遍原则。75年，仅仅是历险的开始。”