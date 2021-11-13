又是11月13日：法国今天纪念巴黎恐怖袭击案6周年

巴黎今天隆重纪念6年前发生的巴黎遭恐怖袭击事件，向恐怖袭击案的受害者致哀。值此法国特别巡回法庭庭审巴黎恐怖袭击案，今年的纪念又不同寻常。受害者遗属又一次表达心哀，活着的人永远不会忘记他们遇难的挚爱。

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本周六巴黎举行备受期待的悼念活动。正在进行中的巴黎恐怖袭击案庭审，在控方集体要求下，从11月10日受害者一方的证人到庭听证后，休庭至11月16日，星期二，以便受害者遗属能静心悼念死去的受害者。

今年的纪念活动，除了官方的仪式，受害者几乎都表达愿望，将凭吊每一个遭恐怖袭击血洗的地方与角落，从法兰西体育场到巴塔克兰音乐厅，他们将向染血的地方鲜花，哪怕一朵玫瑰。他们将按照自己的意愿纪念受害者。

每逢此节倍心哀。巴黎恐袭案庭审不仅再次撕开永远不能愈合的心灵伤口，也带来争论。据本台报道称，对于失去女儿的维罗妮克来说，这次审判没有改变任何东西。她将像每年一样去参加纪念活动。"11月13日这个时刻是一个深思的时刻，非常令人感动。我每年都会去，因为我们不能忘记，"她解释说。我们必须继续述说所发生的事情，因为我们被深深地震撼、撕裂、吞噬。所以我们必须继续纪念他们。这对我来说是一种必需的做法。”

据在法兰西体育场郊区受伤的凯瑟琳说，"今年，我预定了多个小花束，我要去每个地方献上一束花，因为周遭、思想都被我们在这次审判中听到的一切强烈地染上了色彩，" 凯瑟琳说，所以我要去买花，红玫瑰和白玫瑰：红色代表爱情，因为许多年轻人死时在爱恋中，有些人在爱情中死去，还有一些人失去了他们生命中的爱人。

巴塔克兰剧院的幸存者埃马纽埃尔（Emmanuel）仍在犹豫不决。但民事各方在审判中分享哀情的强烈时刻鼓励他参与。“面对这个问题总是那么难。去年，是五周年。但现在它将会非常强大。” 他说："我们正在进行尝试，它为每个人带回了很多东西。同时，民事各方都相互非常支持，反正我觉得是这样。我认为，这将是一个真正的力量和团结的时刻。而我只是希望，说句实话，政客们不要借此说事。这是一个强烈的时刻，我只希望它不会被破坏。”

法国面临的总统竞选的背景也让玛丽感到害怕，她是一名巴塔克兰音乐厅的幸存者，她因那晚在她怀中的朋友死亡而受到创伤。"我一直都去巴塔克兰音乐厅，因为我没有办法进入我的朋友的坟墓里。我与这个男孩的亲属的关系不是很好。但这是我向他致敬的方式。我很清楚，这或也是一个政治工具，我对此感到遗憾。因此，今年，我不会在最后的时刻才决定什么。

巴黎，今天在每个被恐怖攻击的地点都计划了致哀缅怀的时刻。